जयपुर में चौंकाने वाला खुलासा, 57 किलो चांदी उड़ाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड निकला ‘पड़ोसी’ युवक

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के माणक चौक इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई सनसनीखेज लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. डीसीपी जयपुर नॉर्थ करण शर्मा के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने लूट में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में सोना और चांदी की ज्वेलरी बरामद करने में सफलता हासिल की है. साथ ही वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि 19 नवंबर को हल्दियों का रास्ता स्थित सिद्धी विनायक कॉम्प्लेक्स में ज्वेलरी शॉप के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हथियार से हमला कर बदमाश सोना और चांदी की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, साथ ही मुखबिरों के जरिए संदिग्धों के बारे में अहम सुराग जुटाए.

पुलिस टीम ने बदमाशों के आने-जाने के रूट को चिन्हित करते हुए अकरम और हितेश प्रजापत उर्फ संजू को हिरासत में लिया. पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल कर ली. पुलिस ने उनके कब्जे से 38 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी, बर्तन, अन्य सामग्री और करीब 170 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की है. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई.

जांच में यह बात सामने आई है कि ज्वेलरी शॉप के पास ही एक दुकान पर काम करने वाले युवक ने ही लूट की साजिश रची थी. उसने रेकी कर अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने लूट से पहले माल को बराबर हिस्सों में बांटने की योजना भी तैयार कर रखी थी.

डीसीपी करण शर्मा ने बताया कि दो मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तोहिद और अशफाक की तलाश जारी है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि हितेश प्रजापत, तोहिद और अशफाक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. आरोपियों ने पूछताछ में जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और टोंक जिले में लूट की अन्य वारदातों में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और अनुमान है कि इस गिरोह से जुड़े कई और खुलासे सामने आ सकते हैं.

