Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

यूट्यूब से सीख 120 रुपए में बनाया नकली घी, जयपुर में मिलावटखोरों का हुआ पर्दाफाश

Rajasthan News: जयपुर में 2025 में नकली घी का बड़ा खेल सामने आया. सरना डूंगर इंडस्ट्रीयल एरिया में चल रही फैक्ट्री में 120 रुपये लागत का नकली घी 450–500 रुपये किलो बेचा जा रहा था. पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित गिरोह को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली घी व मशीनें जब्त कीं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Dec 25, 2025, 02:27 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 02:27 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, बस इस योजना में करना होगा आवेदन!
8 Photos
Rajasthan Government Scheme

राजस्थान के मजदूरों को मिलेंगे हर महीने 5000 रुपये, बस इस योजना में करना होगा आवेदन!

राजस्थान में अगले दो दिन कहर बरपाएगी सर्दी, सीकर में बर्फ जमने जैसे हुए हालात!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में अगले दो दिन कहर बरपाएगी सर्दी, सीकर में बर्फ जमने जैसे हुए हालात!

सत्संग से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हैं राजस्थान के ये भजन सिंगर्स, रो पड़ते हैं इन्हें सुनने वाले!
7 Photos
jaipur news

सत्संग से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हैं राजस्थान के ये भजन सिंगर्स, रो पड़ते हैं इन्हें सुनने वाले!

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है
6 Photos
Maharaja Surajmal

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है

यूट्यूब से सीख 120 रुपए में बनाया नकली घी, जयपुर में मिलावटखोरों का हुआ पर्दाफाश

Jaipur News: जयपुर में साल 2025 में नकली घी जमकर बेचा गया. बाजार में सप्लाई से लेकर शादी समारोह में नकली घी की बड़ी खेप बेची गई और चंद लालच के लिए हमारी सेहत का सस्ता सौदा कर दिया गया. लेकिन पिछले दिनों जयपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की उसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां जयपुर पुलिस ने सरना डूंगर इंडस्ट्रीयल एरिया में चल रही बड़े स्तर की नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. जहां 120 रुपए लागत में तैयार हो रहा नकली घी बाजार में 450 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा था. पुलिस ने रेड कर मास्टरमाइंड और गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है. नकली घी की शक्ल में जहर की ये फैक्ट्री पूरे साल भर तक चलाई गई थी.

जयपुर के सरना डूंगर इंडस्ट्रीयल एरिया में पिछले करीब एक साल से नकली घी की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी. रोजाना 16 घंटे मशीनें चलाकर करीब 2 हजार लीटर नकली घी तैयार किया जा रहा था. पुलिस की रेड में बड़ी मात्रा में नकली घी, मशीनें और नामी कंपनियों के पैकेट बरामद किए गए. पुलिस ने फैक्ट्री में काम करते मिले चार बदमाशों को अरेस्ट किया, जबकि फरार चल रहे मास्टरमाइंड वीरेंद्र शर्मा को भी पकड़ लिया गया. जांच में खुलासा हुआ कि वीरेंद्र ने नकली घी बेचकर करोड़ों की प्रॉपर्टी और कई गाड़ियां खरीद रखी थीं. जयपुर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया कि फैक्ट्री में लंबे समय से नकली घी तैयार कर सप्लाई किया जा रहा था. गिरोह नामी कंपनियों की पैकिंग में घी बाजारों में बेचता था और इसके लिए मार्केटिंग टीम भी बना रखी थी.

पूछताछ में गिरोह ने बताया कि शुरुआत में वे छोटे स्तर पर नकली घी बना रहे थे, लेकिन खपत बढ़ने पर करीब एक साल पहले इंडस्ट्रीयल एरिया में फैक्ट्री सेट कर ली. सरगना वीरेंद्र पहले ये घी की फ़ैक्ट्री में काम करता था. जहां पर उसने यूट्यूब देखकर नकली घी बनाने की मशीनें खरीदी गईं, जिनकी कीमत लाखों में थी. और वही से नकली घी बनाना सीखा. गिरोह से पूछताछ में सामने आया कि एक लीटर नकली घी बनाने में 120 रुपए लागत आती थी, जिसे 500 रुपए प्रति किलो में असली बताकर मार्केट में सप्लाई किया जाता था. खपत बढ़ने पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए मशीनें लगातार 16 घंटे चलती थीं.फैक्ट्री में 4 से 6 लोग लगातार काम करते थे. मजदूर मध्य प्रदेश से लाए गए थे, जबकि पैकिंग और सप्लाई का काम अलग टीम संभालती थी. किसी को भनक न लगे, इसलिए सप्लाई के लिए खरीदी गई गाड़ियां भी फैक्ट्री के अंदर ही पार्क की जाती थीं और अंदर ही पैकिंग से लेकर लोडिंग तक का पूरा काम किया जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोपी नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे. फैक्ट्री में वनस्पति और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल को गर्म कर उसमें एसेन्स मिलाया जाता था, जिससे नकली घी तैयार किया जाता था. इस घी को सरस, लोट्स, कृष्णा, अमूल और महान जैसी कंपनियों के नाम से 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक किया जाता था. कार्रवाई के दौरान करीब 10 पीपे डालडा और कच्चा माल बरामद किया गया है. इसके साथ ही लगभग 6 हजार नकली रैपर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नकली घी बनाने की मशीनें जब्त की गई हैं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शक से बचने के लिए फैक्ट्री के बाहर शटर बंद रखे जाते थे और वाहन भी अंदर ही खड़े किए जाते थे. ताकि कोई सबूत बाहर न जाए, वेस्ट रैपर और अन्य सामान फैक्ट्री के अंदर लगी भट्टी में जला दिए जाते थे.

पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क और मार्केटिंग टीम पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. साथ ही बाजार में पहुंच चुके नकली घी को रोकने के लिए टीमें तैनात की गई हैं. गिरोह के बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी और अन्य ठिकानों की भी जांच चल रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news