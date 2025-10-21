191 शहीद पुलिस कर्मियों को याद कर राजस्थान में हुई गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य श्रद्धांजलि!

Rajasthan Police Day: देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को आज पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में DGP राजीव कुमार शर्मा ने राष्ट्र सेवा में वीरगति प्राप्त करने वाले 191 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के बलिदान को याद किया. कार्यक्रम की समाप्ति के बाद रक्तदान शिविर और पौधा रोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. DGP ने इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों से शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेकर ईमानदारी और कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ देश की सेवा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

21 अक्टूबर 1959 के ऐतिहासिक बलिदान का स्मरण

डीजीपी ने अपने संबोधन में बताया कि 66 वर्ष पहले 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. उन्हीं अमर जवानों की शहादत को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है. उन्होंने कहा कि पुलिस के इन वीर जवानों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है, जो देशभर में पुलिस जवानों के समक्ष कर्त्तव्यनिष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है.

191 शहीद पुलिस कर्मियों को किया याद

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 1 सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2024 की अवधि में राष्ट्र सेवा में वीरगति प्राप्त करने वाले 191 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों के नाम वाचन किए और राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से उन्हें भावांजलि अर्पित की. उन्होंने राजस्थान के शहीद पुलिस कर्मियों एएसआई सुरेंद्र कुमार, हैड कांस्टेबल प्रसादी लाल, प्रह्लाद राम, कांस्टेबल अतर सिंह, राम सिंह, देवनारायण गुर्जर और अक्षय कुमार सहित अन्य राज्यों के शहीदों व बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फायर सर्विसेज–होमगार्ड्स और आरपीएफ के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पहले पुष्पांजलि, फिर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित मुख्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सर्वप्रथम शहीद पुलिस कार्मिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई. इसके पश्चात राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया. इस अवसर पर डीजीपी राजीव शर्मा और पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश गल्होत्रा, डीजीपी प्रशिक्षण अशोक राठौर, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक संग्राम सिंह, आईबी के ज्वॉइंट डायरेक्टर रमाकांत ​शर्मा, सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक संजय दुबे, एडीजी एवं आरपीए के निदेशक एस. सेंगाथिर और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. समारोह में बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस कर्मी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित

शहीद दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. इस अवसर पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने पौधे रोपकर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षु और स्टाफ सदस्यों ने भाग लेकर शहीद पुलिस कर्मियों को समर्पित रक्तदान किया.

पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम

आरपीए में कार्यक्रम के बाद जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित त्रिमूर्ति सर्किल के पुलिस स्मारक पर भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया. जहां डीजीपी राजीव शर्मा और कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए. इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-