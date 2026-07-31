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छात्रसंघ चुनाव को लेकर जयपुर में बवाल! NSUI का हंगामा, पुलिस से धक्का-मुक्की, कई नेता डिटेन

Rajasthan News: जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर NSUI का आंदोलन तेज हो गया है. टोंक रोड पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्र नेताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई, कुछ नेताओं को डिटेन किया गया. वहीं तीन छात्र पानी की टंकी पर आमरण अनशन पर डटे हुए हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published:Jul 31, 2026, 10:08 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 10:08 PM IST
छात्रसंघ चुनाव को लेकर जयपुर में बवाल! NSUI का हंगामा, पुलिस से धक्का-मुक्की, कई नेता डिटेन
Image Credit: जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर NSUI का आंदोलन तेज हुआ.

Jaipur NSUI Protest: राजधानी जयपुर में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एनएसयूआई (NSUI) का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. शुक्रवार को टोंक रोड पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम करने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद छात्र नेताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हो गई. इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्र नेताओं को हिरासत (डिटेन) में भी लिया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग दोहराई.

पानी की टंकी पर अब भी डटे हैं तीन छात्र
एनएसयूआई के तीन छात्र नेता पिछले एक दिन से ज्यादा समय से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं. तीनों छात्र लगातार वहीं से आंदोलन कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से उन्हें नीचे उतारने और समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार छात्रसंघ चुनाव बहाल करने पर सकारात्मक फैसला नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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शुरू किया आमरण अनशन
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पहले सरकार को बातचीत के लिए समय दिया था. उनका कहना था कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आमरण अनशन शुरू करेंगे. तय समय पूरा होने के बाद तीनों छात्रों ने टंकी पर ही आमरण अनशन शुरू कर दिया. उनका कहना है कि वे छात्रसंघ चुनाव बहाल कराकर ही आंदोलन खत्म करेंगे.

चार साल से चुनाव नहीं होने पर नाराजगी
यह आंदोलन छात्रसंघ चुनाव लंबे समय से नहीं होने को लेकर किया जा रहा है. प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि पिछले चार वर्षों से प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. उनका आरोप है कि इससे छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहा है. उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सबसे बड़ा मंच होता है.

पहले भी टंकी पर चढ़कर शुरू किया था आंदोलन
इस पूरे आंदोलन की शुरुआत गुरुवार को हुई थी, जब राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े एनएसयूआई के तीन छात्र नेता गांधी नगर रेलवे स्टेशन परिसर में बनी ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए थे. उन्होंने छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन शुरू किया था. टंकी पर चढ़े छात्रों ने पोस्टर दिखाकर सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए थे.

पुलिस और प्रशासन की नजर आंदोलन पर
आंदोलन को देखते हुए मौके पर पुलिस, प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार तैनात हैं. सुरक्षा के लिए टंकी के नीचे जाल लगाया गया है और पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. वहीं टोंक रोड पर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया है. फिलहाल छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार की ओर से किसी ठोस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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