गलत UPI ट्रांजैक्शन हो गया? घबराएं नहीं, राजस्थान पुलिस ने बताए पैसे वापस पाने के आसान तरीके

Rajasthan News: UPI से गलती से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो घबराएं नहीं. तुरंत ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लें, UTR नंबर नोट करें, ऐप में शिकायत दर्ज करें और बैंक से संपर्क करें. जरूरत पड़ने पर NPCI पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है, ऐसा साइबर क्राइम विंग ने सलाह दी है.
Wrong UPI Transaction: डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच कई बार लोगों से गलती से किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाने से राशि वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है. इसी को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है.
साइबर क्राइम विंग ने बताया कि वर्तमान समय में UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान करना बेहद आसान और सुविधाजनक हो गया है. लेकिन कई बार जल्दबाजी या गलत नंबर डालने के कारण पैसे किसी गलत व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है.
गलत UPI ट्रांजैक्शन होने पर ये कदम उठाएं
1. ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें
अगर गलती से किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो तुरंत उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लें और UTR (Unique Transaction Reference) नंबर नोट कर लें. शिकायत दर्ज कराने और पैसे वापस लेने की प्रक्रिया में यह नंबर बेहद महत्वपूर्ण होता है.
2. UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें
जिस ऐप से भुगतान किया गया है जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm, उसमें जाकर संबंधित ट्रांजैक्शन खोलें और “Report a Problem” या “Raise a Dispute” विकल्प के जरिए शिकायत दर्ज करें.
3. तुरंत बैंक से संपर्क करें
अपने बैंक के कस्टमर केयर या नजदीकी शाखा से संपर्क कर ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें. इसमें Transaction ID, UTR नंबर, लाभार्थी का UPI ID, लेन-देन की तारीख और समय तथा ट्रांसफर की गई राशि शामिल करें.
4. NPCI पोर्टल पर भी शिकायत करें
यदि बैंक या ऐप के माध्यम से समाधान नहीं मिलता है तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल भुगतान करते समय UPI ID या मोबाइल नंबर को ध्यान से जांच लें और किसी भी तरह की समस्या आने पर तुरंत संबंधित बैंक या ऐप में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि राशि की रिकवरी की संभावना बढ़ सके.
