पुलिस की लापरवाही से वजह से टूटा परिवार… जयपुर में युवक की मौत पर भड़का गुस्सा

Rajasthan News: जयपुर में युवक रवि नामा ने जहर खाकर जान दे दी. भाई की गुहार के बावजूद पुलिस ने मदद नहीं की. आरोप है ASI ने कहा कि मर जाएगा तब आना. दो घंटे बाद शव रेलवे ट्रैक पर मिला. परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जांच जारी है.
Jaipur News: जयपुर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया. 28 वर्षीय युवक रवि नामा ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब बड़े भाई ने पुलिस से मदद मांगी तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया.
बड़े भाई को फोन कर बताया
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम रवि नामा ने अपने बड़े भाई गणेश को फोन कर कहा कि मैं जहर खा चुका हूं, सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं. यह सुनते ही गणेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई. वह तुरंत भाई की तलाश में निकला और सबसे पहले मुहाना थाने पहुंचा. लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि यह इलाका उनके अधीन नहीं आता और उसे सदर थाने भेज दिया.
पुलिस ने दिखाई लापरवाही
गणेश दौड़ते हुए सदर थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को पूरी घटना बताई. लेकिन परिजनों का आरोप है कि वहां ड्यूटी पर तैनात ASI ने बेहद लापरवाही दिखाते हुए कहा कि मर जाएगा तब आ जाना, पोस्टमार्टम करवा देंगे. इस जवाब ने गणेश का दिल दहला दिया.
परिजनों ने पुलिस को सुनाया
करीब दो घंटे की भागदौड़ के बाद सूचना मिली कि मालपुरा गेट रेलवे ट्रैक के पास रवि का शव पड़ा है. यह सुनते ही परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा. शव को महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों ने पुलिस प्रशासन को जमकर खरी-खोटी सुनाई. मृतक की भांजी रोते हुए ACP सुरेन्द्र से बोली कि ये वर्दी का अपमान मत करो. अगर मामा की मदद की होती, तो वो आज जिंदा होते. इस मार्मिक दृश्य ने अस्पताल का माहौल भावुक कर दिया.
पुलिस अफसर ने दिया आश्वासन
वहीं, ACP सुरेन्द्र ने कहा कि परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की जांच चल रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस लापरवाही और संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
