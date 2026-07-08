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अमायरा केस में बड़ा मोड़! 4 लोगों पर आरोप तय, लेकिन मासूम की मौत का असली जिम्मेदार कौन?

Rajasthan News: जयपुर के अमायरा केस में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन परिजनों ने जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं. परिवार का आरोप है कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराएं नहीं लगाई गईं. वहीं, सामने आए CCTV फुटेज ने स्कूल की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jul 08, 2026, 10:29 PM|Updated: Jul 08, 2026, 10:29 PM
अमायरा केस में बड़ा मोड़! 4 लोगों पर आरोप तय, लेकिन मासूम की मौत का असली जिम्मेदार कौन?
Image Credit: जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायराSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में पुलिस ने आखिरकार अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में नीरजा मोदी स्कूल के संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू को आरोपी बनाया गया है. हालांकि, अमायरा के माता-पिता पुलिस की जांच और चार्जशीट से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि मामले की गंभीरता के मुकाबले आरोप बहुत हल्के लगाए गए हैं और कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है.

चार्जशीट पर परिजनों ने उठाए सवाल
अमायरा के पिता विजय मीणा का आरोप है कि पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केवल शिक्षिका को आरोपी बनाया, जबकि स्कूल संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ इस कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय किए बिना जांच पूरी नहीं मानी जा सकती. वहीं अमायरा की मां शिवानी का कहना है कि उनकी बेटी को आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा तक नहीं लगाई. उनका आरोप है कि जांच के दौरान परिवार से ऐसे सवाल पूछे गए, जिनसे उन्हें ही संदेह के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की गई. अब मामला अदालत में पहुंच चुका है, लेकिन परिवार का कहना है कि सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर नौ साल की मासूम अमायरा को ऐसा कदम उठाने पर किसने मजबूर किया.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी अपनी बात
गुरुवार को अमायरा के माता-पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस जांच पर कई सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2025 को नौ साल की अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी. परिवार का कहना है कि इतने बड़े मामले में जांच पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हुई और कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया गया.

स्कूल की व्यवस्था पर भी उठे सवाल
अमायरा के पिता विजय मीणा ने कहा कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि स्कूल में पढ़ाने वाले कई शिक्षकों के पास जरूरी बीएड (B.Ed.) की डिग्री तक नहीं है. उन्होंने बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में इस पहलू को कोई महत्व नहीं दिया. उनका कहना है कि स्कूल की व्यवस्थाओं की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी.

मां ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप
अमायरा की मां शिवानी ने कहा कि जांच के नाम पर पूरे परिवार को मानसिक रूप से परेशान किया गया. उनके मुताबिक पुलिस बार-बार ऐसे सवाल पूछ रही थी, जिससे ऐसा लगता था कि उनकी बेटी की मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी प्रिंसिपल और प्रबंधन की होती है. अगर शिक्षिका ने समय रहते बच्ची की परेशानी को समझा होता तो शायद यह हादसा टल सकता था.

चार लोगों के खिलाफ दाखिल हुई चार्जशीट
पुलिस ने इस मामले में स्कूल संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की है. लेकिन परिजनों का कहना है कि इस चार्जशीट में लगाए गए आरोप मामले की गंभीरता के अनुसार नहीं हैं. उन्होंने अदालत से निष्पक्ष सुनवाई और पुलिस की जांच की दोबारा समीक्षा कराने की मांग की है, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके.

CCTV फुटेज ने बढ़ाए नए सवाल
मामले में घटना से पहले का कक्षा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे परिजनों ने मीडिया के सामने रखा. फुटेज में अमायरा कई बार अपनी टीचर के पास जाती हुई दिखाई देती है. वह बार-बार अपने कान और सिर पर हाथ रखती नजर आती है और कुछ देर बाद कक्षा से बाहर चली जाती है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल और गहरे हो गए हैं कि घटना से पहले बच्ची किस परेशानी से गुजर रही थी और उस समय स्कूल प्रबंधन या शिक्षिका ने उसकी मदद के लिए क्या प्रयास किए.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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