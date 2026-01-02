Zee Rajasthan
चौमूं में बुलडोजर एक्शन के बीच जमीन में गढ़े कई हथियार बरामद, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan News: जयपुर के चौमूं में मस्जिद अतिक्रमण विवाद के बाद बुलडोजर कार्रवाई जारी है. जिसमें इमाम चौक में 20 से ज्यादा दुकानों के बाहर बने अवैध निर्माण तोड़े गए. कार्रवाई के दौरान जमीन में दबे हथियार और मलबे से एयर गन मिलने से मामला और गंभीर हो गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 02, 2026, 01:04 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 01:04 PM IST

Chomu Demolition News: जयपुर के चौमूं में मस्जिद अतिक्रमण और पत्थरबाजी मामले के बाद मौके पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई में शुक्रवार को नया मोड़ सामने आया. इमाम चौक और आसपास के इलाकों में नगर परिषद की ओर से जारी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

बता दें कि सुबह से ही इमाम चौक में नगर परिषद के बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी. कार्रवाई के तहत 20 से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर बनी अवैध सीढ़ियां और रैम्प तोड़े गए. ध्यान रहे कि यह वही स्थान है, जहां कुछ दिन पहले अतिक्रमण को लेकर विवाद और हिंसा हुई थी. इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की स्थिति को तुरंत संभालने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा.

हालांकि, कार्रवाई के दौरान जमीन में गड़े हुए कुछ हथियार मिलने से हड़कंप मच गया. मौके से पिस्टलनुमा हथियार और एक फरसा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल, पुलिस की ओर से अब तक इन हथियारों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद कार्रवाई स्थल से हथियारों का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि बताया जा रहा है कि एक टूटी एयर गन मिली है, जिसका इस्तेमाल बंदर या पक्षी भगाने के लिए किया जाता है.

क्या था मामला
प्रशासन को जयपुर के चौमूं में मस्जिद के पास हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. जब इसे रोकने के लिए प्रयास किए गए तो पुलिस पर भीड़ ने सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया था. पुलिस पर हुई इस भारी पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए घटनास्थल पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था और भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया था.

क्यों हुआ बुलडोजर एक्शन?
दरअसल, चौमूं में हुई इस हिंसा के बाद पुलिस ने वहा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनती फुटेज देखी और ड्रोन की मदद से पत्थरबाजों की लोकेशन को ट्रेस किया गया था. जिसमें से ज्यादातर पत्थरबाज पठान कॉलोनी की तरफ से आते दिख रहे थे. जिसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा कर, उन्हें तीन दिन का समय दिया गया था. नोटिस की समय सीमा के अनुसार, 2 जनवरी 2026 को बुलडोजर ने इन अवैध निर्माणों को नष्ट कर दिया.
