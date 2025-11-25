Zee Rajasthan
1469 पदों का बड़ा धमाका! पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का RESULT OUT, देखिए आपका नाम आया या नहीं

Rajasthan News: पुलिस दूरसंचार कॉन्स्टेबल भर्ती की 1469 पदों वाली परीक्षा का परिणाम जारी. सफल अभ्यर्थियों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध. PET/PST 1 से 7 दिसम्बर तक RPA जयपुर में होगा. ई-प्रवेश पत्र SSO ID से डाउनलोड करें. समस्या होने पर भर्ती बोर्ड कार्यालय या 0141-2821597 पर संपर्क करें.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Nov 25, 2025, 03:32 PM IST | Updated: Nov 25, 2025, 03:32 PM IST

Police Telecom Constable Recruitment: पुलिस दूरसंचार में कॉन्स्टेबल (सामान्य/चालक) भर्ती के तहत विज्ञापित 1469 पदों के लिए 13 सितम्बर, 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. सभी सफल अभ्यर्थियों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.

दिसम्बर में शुरू होंगे शारीरिक परीक्षण
उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सामान्य और चालक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब अगला चरण शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण (PET/PST) होगा.यह महत्वपूर्ण चरण 01 दिसम्बर से 07 दिसम्बर 2025 तक आयोजित किया जाएगा. शारीरिक परीक्षण का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया जाएगा. अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अभी से तेज कर देनी चाहिए.

ई-प्रवेश पत्र जारी, एसएसओ आईडी से करें डाउनलोड
पीईटी/पीएसटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://recruitment2.rajasthan.gov.in, https://www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से तुरंत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें. प्रवेश पत्र में पीईटी/पीएसटी के आयोजन के लिए अभ्यर्थी की निश्चित तिथि, समय और स्थान स्पष्ट रूप से अंकित है.

समस्या का समाधान होने के लिए दूरभाष नंबर जारी
यदि किसी अभ्यर्थी को अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे अभ्यर्थी सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं. वैकल्पिक रूप से वे दूरभाष नम्बर 0141-2821597 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं.

