Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में पुलिस को महंगा पड़ा गाजर का हलवा, खाने के बाद अस्पताल में होना पड़ा भर्ती

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस मुख्यालय में गाजर का हलवा खाने के बाद करीब एक दर्जन पुलिसकर्मी व अधिकारी बीमार पड़ गए. सभी को जयपुर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. हलवा शंकर मिष्ठान भंडार से आया था. CMHO टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए और जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 12, 2025, 05:37 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 05:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज
5 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

ब्यावर में 2 सड़कें बनेंगी 6 लेन, शहर के लोगों को जाम के साथ भीड़ से मिलेगा छुटकारा
7 Photos
Rajasthan Government Project

ब्यावर में 2 सड़कें बनेंगी 6 लेन, शहर के लोगों को जाम के साथ भीड़ से मिलेगा छुटकारा

CM भजनलाल शर्मा का डिजिटल राजस्थान विज़न, 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ की दी फंडिंग
10 Photos
Rajasthan startups funding

CM भजनलाल शर्मा का डिजिटल राजस्थान विज़न, 333 स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ की दी फंडिंग

पीएम सम्मान की किस्त के बाद अब राजस्थान के CM की तरफ से भी किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये! जानें कब तक आएगी किस्त
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

पीएम सम्मान की किस्त के बाद अब राजस्थान के CM की तरफ से भी किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये! जानें कब तक आएगी किस्त

जयपुर में पुलिस को महंगा पड़ा गाजर का हलवा, खाने के बाद अस्पताल में होना पड़ा भर्ती

Jaipur Police News: राजस्थान पुलिस मुख्यालय, लाल कोठी से शुक्रवार को एक अजीब लेकिन गंभीर मामला सामने आया है. गाजर का हलवा खाने के बाद कई पुलिसकर्मी और अधिकारी अचानक बीमार पड़ गए. हालात बिगड़ने पर सभी को तुरंत जयपुर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस घटना ने पुलिस विभाग समेत स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है.

इसी के साथ ही पुलिसकर्मी गाजर के हलवे के साथ-साथ समोसे खाने के बाद भी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं. जानकारी के अनुसार जहां पर गाजर का हलवा गांधी नगर मोड़ स्पेशल शंकर मिष्ठान से खरीदा था तो वहीं समोसे टोंक रोड स्थित सोढानी स्वीट शॉप से खरीदे गए थे. घटना के बाद अब फ़ूड सेफ्टी टीम दुकान पर फूड सैंपल लेने पहुंची है.

जानकारी के मुताबिक मुख्यालय में गुरुवार को गांधी नगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार से गाजर का हलवा मंगाया गया था. हलवा खाने के कुछ घंटों बाद ही कई पुलिसकर्मियों को उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. शुरुआत में कुछ लोगों ने इसे सामान्य माना, लेकिन धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई और लगभग एक दर्जन पुलिसकर्मी बीमार हो गए. इसके बाद सभी को तुरंत उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीमार होने वालों में एडिशनल एसपी राजेश मील और महेंद्र शर्मा का नाम भी शामिल है. अधिकारियों के बीमार होने के बाद पूरे मुख्यालय में चिंता का माहौल बन गया. विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत चिकित्सकों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली और सभी पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करवाई.

उधर, मामला सामने आते ही सीएमएचओ फर्स्ट की टीम भी हरकत में आ गई. टीम ने गांधी नगर मोड़ स्थित शंकर मिष्ठान भंडार पर पहुंचकर गाजर के हलवे और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए. सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है, ताकि पता चल सके कि हलवे में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिसने फूड प्वाइज़निंग की स्थिति पैदा की.

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शुरुआती आशंका फूड प्वाइजनिंग की ही है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. फिलहाल अस्पतालों में भर्ती सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी चिकित्सकों की निगरानी में हैं. डॉक्टरों के अनुसार अधिकांश की हालत स्थिर है और जल्द ही सभी स्वस्थ हो सकते हैं.

इस घटना ने विभागीय स्तर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस मुख्यालय में इस तरह की लापरवाही कैसे हुई और मिष्ठान भंडार से आया भोजन बिना जांच के कैसे वितरित किया गया. इन मुद्दों पर भी अब जांच शुरू की जा सकती है. प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल इस असामान्य घटना से पूरे मुख्यालय में सतर्कता बढ़ गई है, और भोजन के स्रोत एवं गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों में चिंता साफ देखी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news