सलूम्बर में 5 बच्चों की मौत का मामले पर सियासत, चिकित्सा मंत्री बोले-जांच कर रहे, विपक्ष का आरोप सरकार नाकाम

Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर जिले के सलूम्बर में एक रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत हो गई, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है. चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि जांच की जा रही है. वहीं, विपक्ष का कहना है कि सरकार नाकाम
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Rajasthan News: उदयपुर के सलूम्बर जिले के दो गांवों में रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत के मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है. सरकार का कहना है कि बच्चों की मौत के मामले में हम जांच कर रहे है तो वही विपक्ष अब इस मामले पर सरकार को पूरी तरह विफल बता रहा है.
मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का कहना है कि बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को वस्तुस्थिति पर नजर रखने एवं प्रभावित क्षेत्रों में बुखार के लक्षण वाले बच्चों की सघन स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश दिए हैं.
चिकित्सा मंत्री बोले कि स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर बीमारी से प्रभावित गांवों में भेजी है, जो बच्चों की मौत के कारण का पता लगा रही है और जल्द ही सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और मौत के कारणों का खुलासा होगा.
वहीं, पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है. कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि सलूम्बर में 5 बच्चों की मौत हो गई लेकिन सरकार को पता तक नहीं चला.
प्रताप सिंह ने राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि सीएम के स्तर पर कमेटी बनाई है लेकिन जितनी बार भी सीएम ने कमेटी बनाई, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक तक नहीं आई है. बच्चों की मौत पर सरकार पूरी तरह विफल रही है और राजस्थान में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ रही है.
वगीं, सलूम्बर में बच्चों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी है. चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवसर ने बताया कि RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि डायरेक्टरेट से भी एक टीम भेजी जा रही है.
उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए अलग-अलग लैब में भेजे जा रहे हैं, ताकि रिपोर्ट की पुष्टि हो सकें. शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी पांचों बच्चे एक ही इलाके के हैं. मंत्री ने कहा कि अभी मौत के कारण पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, रिपोर्ट शाम तक आने की उम्मीद है। फिलहाल किसी दवा या सिरप से जुड़े एंगल की पुष्टि नहीं हुई है.
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