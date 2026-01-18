'AI एक टूल है, एक्सप्रशन नहीं', जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले प्रसून जोशी

Jaipur Literature Festival: एआई के पास वही है जो उसे कहा गया है, लेकिन इंसान के पास वो है जो अभी तक कहा नहीं गया. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपने सेशन के दौरान एआई पर दो टूक राय रखते हुए गीतकार और लेखक प्रसून जोशी ने ये बात कही जोशी ने एआई को लेकर साफ कहा कि एआई एक टूल है, एक एक्सटेंशन है. लेकिन अगर आप उसे एक्सप्रेशन मानेंगे, तो ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती. अगर कोई एआई से पूछे की सबसे सुंदर गाना कौन सा है, तो वो कोई ना कोई जवाब जरूर देगा लेकिन अब तक सुंदर गाना लिखा ही नहीं गया है.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच पर जब मशहूर गीतकार, लेखक और एड गुरु प्रसून जोशी ने रचनात्मकता के साथ-साथ जीवन, भाषा, युवाओं और एआई पर भी बात की. 'इमैजिन : द न्यू होराइज़न्स ऑफ क्रिएटिविटी' सत्र में लेखिका किश्वर देसाई से बातचीत करते हुए प्रसून जोशी ने बेहद सहज और आम बोलचाल की भाषा में अपने अनुभव साझा किए. प्रसून जोशी ने कहा कि आज के स्क्रीन-ड्रिवन दौर में लोगों का किसी लाइव बातचीत के लिए एक जगह जुटना ये बताता है कि रचनात्मकता अभी ज़िंदा है.

उन्होंने अपने बचपन का ज़िक्र करते हुए बताया कि उनके पिता शिक्षा अधिकारी थे, जिनके जीवन में अनुशासन था, जबकि मां संगीत और लेखन से जुड़ी थीं और लोकसंगीत में प्रयोग करती रहती थीं. यही वजह है कि उनके जीवन में एक तरफ अनुशासन था, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी. दोनों ने मिलकर उन्हें गढ़ा. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, इसलिए उनसे टकराव सही नहीं है.

प्रसून जोशी ने बताया कि उनका पहला कविता संग्रह महज 17 साल की उम्र में प्रकाशित हो गया था, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले रचनात्मक व्यक्ति के लिए रास्ता आसान नहीं होता. उन्होंने अपनी दादी को अपना रोल मॉडल बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के एक गांव से आई उनकी दादी निरक्षर थीं, कम उम्र में पति का निधन हो गया, लेकिन 18-19 साल की उम्र में पढ़ना-लिखना सीखा और आगे चलकर एक स्कूल की प्रिंसिपल बनकर रिटायर हुईं. उनकी दादी जज़्बे और आत्मनिर्भरता की जीती-जागती मिसाल थीं.

पहाड़ों के लोग नदी की तरह सीधे

पहाड़ों के लोगों की तारीफ करते हुए प्रसून जोशी ने कहा कि प्रकृति इंसान को संवेदनशील बनाती है, चालाक नहीं. शहरों में लोग हालात के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाते हैं, जबकि पहाड़ों के लोग नदी की तरह सीधे होते हैं. उन्होंने कुछ पंक्तियां सुनते हुए कि 'नदी किनारे पड़ा पत्थर बहुत ठोकरें खाकर तराशा जाता है, मुझे भी ज़िंदगी की ठोकरों ने ही तराशा है.'

अपने संघर्षों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब उनका पहला एल्बम 'अब के सावन' आया, तब महानायक अमिताभ बच्चन का एक प्रोत्साहन भरा पत्र मिला, जिसने आगे बढ़ने का हौसला दिया. इस दौरान उन्होंने अपनी कविताएं, गीत और बॉलीवुड से जुड़े कई रोचक किस्से भी सुनाए.

युवाओं को जामवंत जैसे मार्गदर्शक की ज़रूरत

युवाओं की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने हनुमान जी और जामवंत का प्रसंग सुनाया. कहा कि जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी, वैसे ही आज युवाओं को भी ऐसे मार्गदर्शकों की ज़रूरत है, जो उन्हें उनकी असली क्षमता का अहसास करा सकें.

भाषा पर भी खुलकर बोले

उन्होंने कहा कि भाषा आपकी मां होती है. उनकी भाषा हिंदी है, उनकी स्किल इंग्लिश है. अपनी भाषा से आप गुस्सा भी हो सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन प्यार उतना ही ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वालों को कमतर आंकना गलत है. उन्होंने sms शब्द के साथ तर्क दिया कि sms शब्द से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 'संदेश' की हत्या करके आए, तो स्वीकार नहीं होगा.

'जुगाड़' नहीं, इनोवेशन कहिए

प्रसून जोशी ने 'जुगाड़' शब्द पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि हम नवाचार को जुगाड़ कहकर उसकी अहमियत कम कर देते हैं, जबकि इनोवेशन एक गंभीर और सोच-समझकर किया गया रचनात्मक प्रयास होता है. जुगाड़ और इनोवेशन को एक मानना गलत है. सत्र के आखिर में प्रसून जोशी ने कहा कि रचनात्मकता किसी एक दिन पैदा नहीं होती, बल्कि ये जीवन भर के अनुभवों, संघर्षों और संवेदनाओं से धीरे-धीरे आकार लेती है.

