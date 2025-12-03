Zee Rajasthan
प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025, जापान-सिंगापुर में बढ़ा उत्साह, बड़े निवेश की तैयारी

Rajasthan news: प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर जापान और सिंगापुर के प्रवासियों में उत्साह है. जेम्स-जूलरी कारोबार से जुड़े ये प्रवासी जयपुर आकर निवेश और MoU करने की तैयारी में हैं, जिससे राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में मदद मिलेगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Babulal Dhayal
Published: Dec 03, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 05:26 PM IST

Pravasi Rajasthani Diwas 2025: राजस्थान में आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर पूर्वी एशियाई देशों – जापान और सिंगापुर – में बसे राजस्थानी समुदाय के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. आर्थिक महाशक्ति कहे जाने वाले इन देशों में प्रवासी राजस्थानी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनका कारोबार की दुनिया में खासा दबदबा है, खासकर जेम्स एंड जूलरी के क्षेत्र में.

टोक्यो से आई उम्मीद की किरण
जिन प्रवासियों को निमंत्रण मिला है, वे जयपुर आने की तैयारियों में जुट गए हैं. जापान में राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्ष त्रिभुवन खंडेलवाल को उम्मीद है कि इस आयोजन का फायदा राजस्थान को हर क्षेत्र में मिलेगा. जयपुर के त्रिपोलिया बाजार की नवाब साहब की हवेली में पले-बढ़े खंडेलवाल ने मेयो कॉलेज, अजमेर और राजस्थान विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की. जयपुर में कलर स्टोन उद्योग का कार्य सीखने के बाद, वह इसी काम को बढ़ाने के लिए टोक्यो पहुंचे. आज उनकी कंपनी रियल जेम्स टोक्यो के कलर स्टोन बिज़नेस का एक जाना-पहचाना चेहरा है.

सिंगापुर से जयपुर आने की तैयारी
पूर्वी एशियाई देशों में कारोबार की दुनिया का एक और जाना-पहचाना नाम दाऊदयाल गुप्ता हैं, जो सिंगापुर में राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अध्यक्ष हैं. भरतपुर जिले के रहने वाले गुप्ता भी प्रवासी राजस्थानी दिवस में जयपुर आने की तैयारियों में जुटे हैं. गुप्ता जैसे कई प्रवासी न केवल समारोह में हिस्सा लेने आ रहे हैं, बल्कि जो देश में हैं, वे सरकार के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए एमओयू (MoU) शुरू करने की तैयारियों में जुटे हैं.

सरकार को रिकॉर्ड भागीदारी की उम्मीद
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रवासियों के उत्साह पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी आवभगत के लिए आतुर है.

प्रवासी राजस्थानी श्रुति पौद्दार का कहना है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में प्रवासी जयपुर पहुंचेंगे. प्रवासियों में जो जोश और जुनून दिख रहा है, वह पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं दिखा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर प्रवासियों का यह भरोसा राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में काफी मददगार साबित होगा.

