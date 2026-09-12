/शादी से पहले करा लें ये टेस्ट! जयपुर में एक्सपर्ट्स ने बताया जेनेटिक बीमारी से कैसे बच सकता है बच्चा

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Pre-Conceptional Test: बच्चे में संभावित जेनेटिक बीमारी का पता लगाने के लिए पति पत्नी अब प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले ही प्री कॉन्सेप्शनल टेस्ट कर सकते हैं. इससे समय पर संभावित खतरे का पता लग सकेगा और शिशु को उससे बचाया जा सकता है. जेनेटिक बीमारियों और उनकी स्क्रीनिंग से संबंधित विषयों पर देश विदेश के विशेषज्ञों ने जयपुर में आयोजित जीन क्योर समिट 2026 में कुछ ऐसी ही जानकारी दी.
कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि पहले दिन विशेष सत्र में देश-विदेश से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के निदान और उपचार पर गहन विचार-विमर्श किया. सत्र के दौरान अमेरिका के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी (यूके) के प्रो. टिम ऐटमैन ने मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी और जीनेटिक्स के जरिए बीमारियों की सटीक और त्वरित पहचान की आधुनिक तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. ट्रेजरार डॉ. लोकेश अग्रवाल ने बताया कि अमेरिका के चिल्ड्रन्स न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. उदय पांडे ने बच्चों में होने वाली दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसीज की एडवांस रिसर्च पर जानकारी दी.
टेस्ट से पता लगेंगे डिजीज कैरियर जीन
अहमदाबाद से आई डॉ. उध्या कोटेचा ने बताया कि कुछ देशों में तो शादी से पहले ही प्री कॉन्सेप्शनल टेस्ट कराने की गाइडलाइन है जिससे जेनेटिक बीमारी के मामले कम हो सके. इस टेस्ट से पति पत्नी में ऐसे एक तरह के जीन पता लगा सकते हैं जिनमें कोई जेनेटिक बीमारी है. अगर एक जैसे जीन मिलते हैं जो कोई न कोई जेनेटिक बीमारी के कैरियर (वाहक) होते हैं तो उनकी जेनेटिक काउंसिलिंग की जाती है और प्रेग्नेंसी की मॉनिटरिंग करके शिशु को उस बीमारी से बचाने का प्रयास किया जाता है.
थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए जरूर कराएं एचपीएलसी टेस्ट
बेंगलुरु से आए डॉ. सुनील भट्ट ने बताया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए एचपीएलसी टेस्ट कराया जाना चाहिए. इससे मां के शरीर में इन दोनों बीमारियों के वाहक जीन पता लगाए जा सकते हैं. अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तो पिता का टेस्ट भी किया जाता है. टेस्ट नेगेटिव होने पर बच्चे को कोई खतरा नहीं. होता लेकिन पिता भी पॉजिटिव होते हैं तो बच्चे में सिकल सेल या थैलेसीमिया होने की संभावना 25 प्रतिशत तक होती है. इसके अलावा उन्होंने ब्राका वन जीन टेस्ट के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास है तो उन्हें यह जीन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. इससे उन्हें कैंसर होने की संभावना पता लग सकती है.
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