Rajasthan News: बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस विभाग में दी जा सकती हैं 50 हजार नई नौकरियां!

Rajasthan News: राजस्थान के बेरोजगारों के लिए के बड़ी खुशखबरी समाने आई है, चिकित्सा विभाग में 50 हजार नई नौकरियां देने की तैयारी कर रहा है.
Rajasthan News: बेरोजगारों के लिए चिकित्सा महकमें से खुश खबरी है. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि विभाग में 50 हजार नई नौकरियां देने की तैयारी है. साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले की विस्तृत जांच करवाने की बात कही. इसी तरह ट्रोमा सेंटर में आग तथा गलत खून चढ़ाने की जांच रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक करने का दावा किया.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई के लिए पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि चिकित्सा विभाग में ग्रास रूट पर काम हो रहा है. विभाग रिक्त पदों को भी भरा जा रहा है. मेडिकल क्षेत्र में नवाचार हो रहे हैं, आगे भी नवाचार होते नजर आएंगे. चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहे हैं.
राज्य और केंद्र से बजट मिल रहा है. बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा हमारे विभाग में बहुत कुछ होने जा रहा है फंड की कमी नहीं है. खींवसर ने कहा कि चिकित्सा विभाग में वेकेंसी को जल्द पूरा करने की कवायद चल रही है.
50 हजार नई नौकरियों देने की तैयारी है, 25 हजार नए पोर्टल से आए चुके हैं. एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले को लेकर उन्होंने कहा कि पीड़ित की रिपोर्ट आने के बाद उसकी जांच करवाएंगे, इसके बाद विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी कर कार्रवाई करेंगे.
सवाई मानसिंह ट्रोमा सेंटर के ICU में लगी आग तथा गलत खून चढ़ाने से ही महिला की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि आग और ब्लड मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है. आग वाले मामले में मानवीय भूल, तकनीकि और अन्य समस्याएं सामने आई है. हमारे मेडिकल सचिव का ट्रांसफर हो गया था, नए आए हैं, वो भी रिपोर्ट देख लें. इसके बाद रिपोर्ट मिल जाएगी तो जांच में क्या निकला मीडिया को बता देंगे.
प्रशासनिक पदों को लेकर विभाग-डॉक्टरों में मंथन
खींवसर ने कहा कि प्रदेश में तैनात अधीक्षक अनुभवी डॉक्टर हैं. अस्पतालों बेडशीट गंदी है जैसे मामले आते हैं जो प्रशासनिक मुद्दा है. जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर हैं प्रिंसीपल, अधीक्षक हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑपरेशन्स कर रहे हैं ओपीडी कर रहे हैं भले ही करें, लेकिन सिक्योरिटी या पार्किंग या दूसरे कार्य प्रशासनिक है. हमने उनसे सुझाव मांगा है हमारे लेवल पर सुरक्षा सहित कई मांगों पर सुझाव मांगे हैं. प्रशासनिक पदों पर आरएएस आईएएस की नियुक्ति पर कहा कि अभी मंथन चल रहा है. अभी निर्णय नहीं किया है सीनियर डॉक्टर सुझाव दे रहे हैं. काबिल डॉक्टर हैं हल निकालने के लिए दोनों साइड से मंथन हो रहा है.
घरों पर प्रैक्टिस फीस पर डॉ खींवसर ने कहा कि कौनसा डॉक्टर कितनी फीस ले रहा है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है. हम इस मुद्दे को टेकओवर कर रहे हैं, यह चीज भी उसमें शामिल होगी. सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली दोरे को लेकर कहा कि सीएम दिल्ली गए, पीएम से क्या वार्तालाप हुई हमें अभी तक जानकारी नहीं है.
