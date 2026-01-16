Zee Rajasthan
राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ जयपुर आगमन, शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त! बाहर निकलने से पहले देखें रूट डायवर्जन

Jaipur Traffic Advisory: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच गई है. जहां एयरपोर्ट से नींदड़ आवासीय योजना में रामकथा और 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में शामिल होंगी. इन सभी के बीच यातायात रूट में बदलाव किए गए हैं. बाहर निकलने से पहले आप एक बार रूट डायवर्जन चेक कर लें.

Published: Jan 16, 2026, 03:01 PM IST | Updated: Jan 16, 2026, 03:35 PM IST

राष्ट्रपति मुर्मू का हुआ जयपुर आगमन, शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त! बाहर निकलने से पहले देखें रूट डायवर्जन

President Murmu Visit Jaipur: देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर पहुंचीं. वे अमृतसर से वायु सेना के विशेष विमान के माध्यम से राजधानी आईं. राष्ट्रपति का यह दौरा नींदड़ आवासीय योजना में आयोजित रामकथा और हनुमान महायज्ञ में शामिल होने के लिए किया गया है.

रविवार सुबह 9 बजे राष्ट्रपति अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुईं. इसके बाद वे 10:30 बजे जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचीं. जालंधर में उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 21वें कन्वोकेशन सेरेमनी में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस 5G इन बियोंड और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी का उद्घाटन किया. साथ ही हाई मास्ट नेशनल फ्लैग का भी अनावरण किया. राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को पदक प्रदान किए और कन्वोकेशन सेरेमनी में अपने संबोधन के जरिए छात्रों को शुभकामनाएं दीं. इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी उपस्थित रहे.

जालंधर से रवाना होकर राष्ट्रपति 1:20 बजे आदमपुर एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरी और 2:40 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंचीं. एयरपोर्ट से वे सड़क मार्ग के जरिए नींदड़ आवासीय योजना के लिए रवाना हुईं.

जयपुर में राष्ट्रपति का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा. 3:30 बजे उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी की रामकथा में भाग लेंगी. इसके बाद 3:40 से 4:10 बजे तक 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में हिस्सा लेंगी. इस दौरान राष्ट्रपति विश्व शांति और राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ में आहुति भी देंगी. इसके बाद राष्ट्रपति का विशेष कार्ट से यज्ञशाला की परिक्रमा करने का प्रोग्राम है. जिसके बाद लगभग 4 बजे जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के आशीर्वचन भी सुनने जाएंगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा देखते हुए शहर के यातायात में कुछ बदलाव किए गए. न्यू सांगानेर रोड, एक्सप्रेस हाईवे और सीकर रोड पर कुछ समय के लिए यातायात बंद रहा. नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे समानांतर मार्गों का उपयोग करें और भारी वाहन अजमेर रोड से एक्सप्रेस हाईवे या रिंग रोड का प्रयोग करें.

राष्ट्रपति का जयपुर का यह कार्यक्रम लगभग 4:50 बजे समाप्त होगा. जिसके बाद वे जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 5:00 बजे रवाना होंगी. उनके इस दौरे में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शहर के यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है.

