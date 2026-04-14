राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं ठप! IMA के आह्वान पर 24 घंटे बंद रहे निजी अस्पताल

Rajasthan Private Hospital Latest News: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के राजस्थान चैप्टर के आह्वान पर मंगलवार को पूरे प्रदेश में एक दिन का सांकेतिक बंद रखा गया. इस दौरान निजी अस्पतालों ने सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक अपनी सेवाएं पूरी तरह बंद रखीं. इसके चलते कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती नजर आईं और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

आईएमए पदाधिकारियों के अनुसार इस बंद के दौरान राज्यभर के अधिकतर निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं, फार्मेसी सेवाएं और भर्ती सेवाएं पूरी तरह से बंद रहीं. हालांकि, कुछ जगहों पर गंभीर और आपातकालीन मामलों को देखते हुए आंशिक रूप से सेवाएं जारी रखी गईं ताकि मरीजों की स्थिति ज्यादा खराब न हो.

आईएमए राजस्थान ने बताया कि यह सांकेतिक बंद तीन प्रमुख मांगों को लेकर किया गया है. पहली मांग डॉक्टर सोनवाल बंसल की रिहाई से जुड़ी हुई है. दूसरी मांग राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के चलाने की है. वहीं तीसरी मांग RGHS के तहत निजी अस्पतालों का जो बकाया भुगतान लंबित है, उसे जल्द से जल्द जारी करने की है.

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डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों मांगों पर सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आरजीएचएस से जुड़ी सेवाएं प्रदेश में पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी. उनका यह भी कहना है कि लंबे समय से भुगतान अटका हुआ है, जिससे अस्पतालों के संचालन पर असर पड़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कतें आ रही हैं.

इस पूरे मामले को लेकर आईएमए पदाधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि आंदोलन को आगे और तेज किया जा सकता है. मंगलवार रात को आईएमए की एक अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा. इस बैठक में यह तय हो सकता है कि यह बंद केवल एक दिन तक सीमित रहेगा या इसे आगे भी जारी रखा जाएगा. फिलहाल प्रदेश में बंद के चलते मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका साफ असर देखने को मिला है.

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