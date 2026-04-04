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राजस्थान में निजी स्कूलों की खुली लूट, महंगे दामों में बेची जा रही किताबें और यूनिफॉर्म

Rajasthan News: राजस्थान में निजी स्कूलों ने खुली लूट मचा रखी है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है. जयपुर के ही दर्जनों स्कूल ऐसे हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तक महंगे-महंगे दामों में बेच रहे हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Apr 04, 2026, 01:36 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:36 PM IST

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राजस्थान में निजी स्कूलों की खुली लूट, महंगे दामों में बेची जा रही किताबें और यूनिफॉर्म

Rajasthan News: राजस्थान में निजी स्कूलों की खुली लूट हो रही है लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरह अपाहिज नजर आ रहा है. राजधानी जयपुर के ही दर्जनों स्कूल ऐसे हैं, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को अपने निजी स्कूलों में महंगे-महंगे दामों में बेच रहे हैं और अभिभावक मजबूरन खुद को ठगा सा महसूस करते हैं.

वहीं, अधिकांश स्कूलों की यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकों के लिए फिक्स दुकान से लेने के लिए बाध्य करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग या प्रदेश सरकार उन अभिभावकों को की ठगी पर पूरी तरह चुप नजर आ रही है.

स्कूल परिसर में लगाए जा रहे स्टोल

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राजधानी के कई बड़े स्कूल तो अपने ही भवन में पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स में शूज तक बेच रहे हैं लेकिन इस पर भी शिक्षा विभाग बौना साबित होता नजर आ रहा है.

गत वर्ष सरकार ने स्कूल परिसर में किसी भी तरह की पाठ्य सामग्री बेचने पर सख्ती से प्रतिबंधित किया था लेकिन सरकार व विभाग के तमाम आदेश इन स्कूलों के आगे बौने साबित हो रहे हैं और अपनी मनमर्जी से स्कूल संचालक मनमर्जी के दाम वसूलते हुए पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूते, स्कूल परिसर में स्टोल लगाकर सरेआम बेच रहे हैं.
वहीं, अभिभावक खुद को ठगा सा महसूस करते हुए यह सब खरीदने के लिए मजबूर हैं लेकिन इन अभिभावकों की आवाज सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है.

सोशल मीडिया पर बिल वायरल

बीते दिन सोशल मीडिया पर एक अभिभावक ने 6वीं कक्षा की किताबों का करीब 7000 रुपये का बिल पोस्ट किया, जो काफी वायरल हो रहा है. ये टोंक जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के मामला काफी तूल पकड़ रहा है. बिल वायरल होने के बाद बाकी अभिभावक भी सामने आए और अपनी परेशानी के बारे में बताया.

अभिभावकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी स्कूल नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की किताबें और ड्रेस तय दुकानों से ही खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं और किताबें और यूनिफॉर्म बेचकर सीधे तौर पर मोटा रुपये कमा रहे हैं.

वसूली जा रही मनमानी कीमतें

अभिभावकों का कहना है कि हर साल किताबों और ड्रेस के नाम पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे सारा भार मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है. अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन खुले बाजार से सस्ती किताबें या वैकल्पिक विकल्प लेने की अनुमति नहीं देता और केवल अपनी तय दुकानों या स्कूल से ही खरीदने के लिए बाध्य करता है और मनमानी कीमतें वसूल करता है.

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