Rajasthan: आज से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू, बॉयोमैट्रिक से होगी किसानों की पहचान

Jaipur News: राजस्थान के किसानों से आज से राहत की खबर है. समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द की खरीद शुरू हो गई है, जिसके बाद किसानों की खरीद केंद्रों पर भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है.

इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी. फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी.

उड़द, मूंगफली का समर्थन मूल्य

अब तक कुल 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचान के लिए पंजीयन करवा चुके हैं. केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी का घोषित किया गया है. खरीद के लिए राजफैड की मॉनिटरिंग रहेगी. 3 महीने तक समर्थन मूल्य की खरीद होगी.

किसानों के लिए राहत

लक्ष्य के अनुसार मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जाएगी.

मूंग की 340, मूंगफली की 302, सोयाबीन की 79 और उड़द की 151 केंद्रों पर खरीद की जाएगी. अब तक मूंग बेचान के लिए 97 हजार 392, मूंगफली के लिए 1 लाख 87 हजार 580 सोयाबीन के लिए 26 हजार 143, उड़द के लिए 1 हजार 681 किसानों ने पंजीयन करवाया है.

