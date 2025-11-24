Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan: आज से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू, बॉयोमैट्रिक से होगी किसानों की पहचान

Jaipur News: राजस्थान में समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द की खरीद शुरू हो गई है. किसानों की  पहचान बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 24, 2025, 07:05 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Top Dialogues: ‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’... धर्मेंद्र जी के वो डायलॉग जो हैं अमर
12 Photos
Dharmendra Deol Death:

Dharmendra Top Dialogues: ‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’... धर्मेंद्र जी के वो डायलॉग जो हैं अमर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश को लेकर जारी हुआ नया अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल, पढ़ें शाम का वेदर अपडेट

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट
5 Photos
PM Kisan 22nd Installment 2025 Update

PM Kisan: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का अपडेट, पढ़ें एक-एक पॉइंट

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी

Rajasthan: आज से समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू, बॉयोमैट्रिक से होगी किसानों की पहचान

Jaipur News: राजस्थान के किसानों से आज से राहत की खबर है. समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द की खरीद शुरू हो गई है, जिसके बाद किसानों की खरीद केंद्रों पर भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है.

इस बार समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों की आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी. फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी.

उड़द, मूंगफली का समर्थन मूल्य
अब तक कुल 3 लाख 12 हजार 796 किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचान के लिए पंजीयन करवा चुके हैं. केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपये, मूंगफली का 7,263 रुपये, उड़द का 7,800 रुपये और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू. श्रेणी का घोषित किया गया है. खरीद के लिए राजफैड की मॉनिटरिंग रहेगी. 3 महीने तक समर्थन मूल्य की खरीद होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

किसानों के लिए राहत
लक्ष्य के अनुसार मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, उड़द की 1 लाख 68 हजार मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जाएगी.

मूंग की 340, मूंगफली की 302, सोयाबीन की 79 और उड़द की 151 केंद्रों पर खरीद की जाएगी. अब तक मूंग बेचान के लिए 97 हजार 392, मूंगफली के लिए 1 लाख 87 हजार 580 सोयाबीन के लिए 26 हजार 143, उड़द के लिए 1 हजार 681 किसानों ने पंजीयन करवाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news