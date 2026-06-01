/क्या हाईवे पर चलेंगी निजी बसें ? रोडवेज प्रशासन ने जताई आपत्ति, रोक की मांग

Rajasthan News: राजधानी जयपुर के नजदीक शाहपुरा, कोटपूतली और दिल्ली रूट पर निजी बसों को परमिट देने की तैयारी चल रही है. निजी बसों का उपनगरीय, ग्रामीण सेवा या अन्य श्रेणी के परमिट जारी करने की कवायद की जा रही है.



इसे लेकर राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने विरोध जताया है. रोडवेज के महाप्रबंधक यातायात मनोज कुमार बंसल ने राज्य परिवहन प्राधिकार की सचिव रेणु खंडेलवाल को पत्र लिख आपत्ति जताई है.

पत्र में लिखा है कि जयपुर आरटीओ द्वितीय के स्तर पर जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीयकृत राजमार्ग पर निजी उपनगरीय अथवा अन्य श्रेणी के अंतर्गत कुछ परमिट दिए जाने की तैयारी चल रही है. ये परमिट शाहपुरा, कोटपूतली के लिए दिए जा सकते हैं.

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रोडवेज प्रशासन ने आपत्ति जताई है कि जयपुर-दिल्ली मार्ग एक राष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर निजी वाहनों के संचालन को लेकर वैधानिक रूप से रोक लगी हुई है. दिल्ली हाईवे रूट पर राजस्थान रोडवेज की ही 168 बसों का संचालन किया जा रहा है. ऐसे में नए परमिट देने से रोडवेज प्रशासन को आर्थिक नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है.

रोडवेज प्रशासन ने क्यों जताई आपत्ति

दिल्ली रूट पर राजस्थान रोडवेज की 168 बसें चल रही

अन्य राज्यों की रोडवेज की भी 64 बसें हो रही हैं संचालित

इस तरह कुल 232 बसें एकतरफा रूप से मार्ग पर संचालित हो रही

इसके अलावा बड़ी संख्या में अवैध वाहन दिल्ली रूट पर चल रहे

इन अवैध वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही नहीं की जा रही

रोडवेज प्रशासन बजट घोषणा की पालना में 1500 नई बसें लेने जा रहा

इन बसों में से काफी बसें जयपुर-दिल्ली रूट पर संचालित होंगी

रोडवेज प्रशासन को जल्द ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी मिल सकेंगी

इनमें से भी काफी बसें शाहपुरा, कोटपूतली, दिल्ली रूट पर चलेंगी

इससे दिल्ली रूट पर निजी बसों को परमिट देने से रोडवेज को होगा नुकसान

इससे भविष्य की सार्वजनिक परिवहन की योजनाएं भी प्रभावित होंगी

हीरापुरा से खाटूश्यामजी रूट की बसें हाईवे से होकर संचालित



परिवहन मुख्यालय ने मांगा जवाब

दिल्ली रूट पर वर्तमान में निजी बसों को परमिट देने की इस प्रक्रिया को लेकर रोडवेज प्रशासन ने कहा है कि इससे न केवल राष्ट्रीयकरण के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा. बल्कि निजी बसों को परमिट दिए जाने से रोडवेज के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और राजस्व का नुकसान होगा. राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर केवल रोडवेज बसें ही संचालित हो सकती हैं या फिर कुछ राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों को परमिट जारी किए हुए हैं.

नए उप नगरीय या अन्य श्रेणी के परमिट जारी करने से पहले रोडवेज प्रशासन ने परिवहन विभाग से रोडवेज का पक्ष सुनने की अपील की है. अब रोडवेज प्रशासन की आपत्ति के बाद परिवहन मुख्यालय ने भी मामले में संज्ञान लिया है. राज्य परिवहन प्राधिकार की सचिव रेणु खंडेलवाल ने जयपुर आरटीओ द्वितीय से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही कहा है कि नए परमिट जारी करने से पूर्व रोडवेज की आपत्तियों का निस्तारण आवश्यक रूप से किया जाए.

