राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का रिज़ल्ट जारी, इस तारीख से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट

Rajasthan Police PET Date Sheet: अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि कॉन्स्टेबल सामान्य, चालक और बैण्ड के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है. विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन के विज्ञापित पदों हेतु 14 सितंबर 2025 को आयोजित इस परीक्षा से संबंधित परिणाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं.

अगला चरण: शारीरिक दक्षता परीक्षा

एडीजी पाण्डेय ने बताया कि लिखित परीक्षा में सफल हुए एवं बैण्ड पद के लिए पात्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अब अगले चरण की घोषणा की गई है. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई हैं. यह परीक्षा 08 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक राज्य के समस्त रेन्ज मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी.

प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड

अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि PET/PST में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र वेबसाइट https://recruitment2.rajasthan.gov.in और www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके इसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं. ई-प्रवेश पत्र में परीक्षा के लिए आवश्यक स्थान, समय और तिथि स्पष्ट रूप से अंकित है.

समस्या होने पर यहां संपर्क करें

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो वे तुरंत कार्रवाई करें. ऐसे अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित हो सकते हैं अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2821597 पर संपर्क कर सकते हैं.

