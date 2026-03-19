गर्मी से पहले पानी की जंग! पंजाब ने राजस्थान से मांगा 1.44 लाख करोड़ का बकाया

Rajasthan News: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजस्थान पर 1.44 लाख करोड़ रुपये पानी का बकाया होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि या तो राजस्थान भुगतान करे या पंजाब का पानी लेना बंद करे. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार को बैठक के लिए पत्र भी भेजा गया है.
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Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राजस्थान सरकार पर पिछले करीब साठ साल का पानी का भुगतान बाकी है. उन्होंने राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये देने की मांग करते हुए इसे लेकर औपचारिक दावा करने की बात कही. मान ने साफ कहा कि या तो राजस्थान बकाया राशि चुकाए या फिर पंजाब से पानी लेना बंद कर दे. यह बात उन्होंने बुधवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान कही.
मान के अनुसार, पानी को लेकर साल 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान बीकानेर के तत्कालीन महाराजा और बहावलपुर रियासत (जो अब पाकिस्तान में है) के बीच समझौता हुआ था. इस समझौते के तहत राजस्थान फीडर के जरिए बीकानेर और श्रीगंगानगर तक 18 हजार क्यूसेक पानी पहुंचाया जाता है. उस समय प्रति एकड़ के हिसाब से पानी की कीमत तय की गई थी, जिसे राजस्थान 1960 तक देता रहा.
उन्होंने बताया कि इसके बाद पानी के बंटवारे को लेकर सिंधु जल समझौता लागू हुआ. इसके बावजूद राजस्थान ने 18,000 क्यूसेक पानी लेना जारी रखा, लेकिन भुगतान करना बंद कर दिया. वहीं, पंजाब ने भी इस रकम की मांग आगे नहीं बढ़ाई.
मान ने दो टूक कहा कि राजस्थान पर अब 1.44 लाख करोड़ रुपये का बकाया बनता है. अगर राजस्थान यह कहता है कि सिंधु जल समझौते में भुगतान का जिक्र नहीं है, तो फिर उसे पानी लेना भी बंद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पानी 1920 के समझौते के आधार पर लिया जा रहा है, लेकिन भुगतान के लिए 1960 के नियमों का हवाला दिया जा रहा है. ऐसे में या तो पुराने समझौते को खत्म किया जाए या पानी लेना रोका जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान पंजाब का पानी तो ले रहा है, लेकिन उसका बकाया चुकाने के लिए तैयार नहीं है. यह स्थिति सही नहीं है और इस पर फैसला होना जरूरी है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर बैठक के लिए कहा गया है. उन्होंने यह भी कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर से पानी मांगने वाला राज्य इस बड़े बकाया मुद्दे पर चुप है, जो हैरानी की बात है. पंजाब सरकार इस मामले को आगे मजबूती से उठाएगी.
राजस्थान पर पानी के बकाया का मामला राज्यसभा में भी उठ चुका है. इस दौरान कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल भी मौजूद रहे. राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब सरकार की उस मांग का समर्थन किया, जिसमें राजस्थान से पानी के बकाया के रूप में ₹1.44 लाख करोड़ की मांग की गई है. साहनी ने बताया कि संसद के 2025 के शीतकालीन सत्र में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सबसे पहले उन्होंने ही उठाया था. इसके बाद पिछले महीने चल रहे बजट सत्र के दौरान उन्होंने इस विषय को एक बार फिर सामने रखा. उन्होंने जोर देकर कहा कि नदियों के पानी के उपयोग के बदले पंजाब को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि अभी भी मिलनी बाकी है.