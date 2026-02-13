Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जी मीडिया के स्टिंग के बाद जांच शुरू, क्या जंगल सफारी सरगनाओं पर गिरेगी गाज?

Rajasthan News: जयपुर की जंगल सफारी में गड़बड़ी उजागर होने के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है. जी मीडिया के स्टिंग के बाद 7 दिन में रिपोर्ट आने के बाद अवैध सफारी में शामिल अफसर और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published: Feb 13, 2026, 07:51 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 07:51 PM IST

Trending Photos

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव
6 Photos
Jaipur gold silver rate today

देखते ही देखते आसमान से जमीन पर आ गिरे साने-चांदी के रेट! जानें क्या हैं आज के ताजा भाव

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर से करवट लेगा मौसम, इस दिन से फिर हो सकती है बारिश, अलर्ट जारी

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!
6 Photos
kirodi lal meena

राजस्थान पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट, मंत्री किरोड़ी ने CM को लिखे पत्र में बड़े-बड़े नामों का किया खुलासा!

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, जानिए डेट, जरूरी नियम और योग्यता, पढ़े A टू Z

जी मीडिया के स्टिंग के बाद जांच शुरू, क्या जंगल सफारी सरगनाओं पर गिरेगी गाज?

Jaipur News: जयपुर में जंगल सफारी "सरगनाओं" पर गाज गिरेगी. जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन जंगल के बाद जांच शुरू हो गई है. 7 दिन में रिपोर्ट आने वाले अवैध रूप से सफारी के अनुमति देने वालों के खिलाफ कडी कार्रवाई होगी. जी मीडिया ने झालाना-आमागढ और बीड पापड लैपर्ड सफारी में गडबडी को उजागर किया, जिसके बाद अब वन महकमा एक्शन की तैयारी में है.

सफारी की अनुमति देने वालों पर गिरेगी गाज
झालाना-आमागढ और बीड पापड में अवैध सफारी और गडबडी के खुलासे के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी. सूत्रों की माने तो जांच रिपोर्ट आने के बाद जयपुर में जंगल सफारी सरगनाओं गाज गिरेगी. जी मीडिया के स्टिंग आॅपरेशन जंगल के बाद जांच की जा रही है. वन संरक्षक मोनाली सेन 7 दिन में चीफ वाइल्ड लाइफ वाडर्न केसीए अरूण प्रसाद को रिपोर्ट सौपेगी. इसके बाद एसीएस और मंत्री के निर्देश के बाद अवैध सफारी में शामिल अफसर कर्मचारियों पर गाज गिरेगी. जांच में अहम पहलू ये है कि जी मीडिया संवाददाता आशीष चौहान, प्रीति सैनी के साथ पूरी टीम को किसने अवैध रूप से सफारी करवाने की अनुमति दी. आखिरकार कौन कौन लोग इसमें शामिल है. जंगल में आखिरक कब से इस तरह का खेल चल रहा था? इस पहलूओं की जांच के बाद वन महकमा कठोर कार्रवाई करेगी, जिससे अवैध सफारी पर लगाम लग सके.

जांच के लिए टिकट को DOIT भेजा
वहीं जी मीडिया रिपोर्टर जिस टिकट के साथ बीड पापड में सफारी कि उसे टिकट को जांच के लिए DOIT भेजा गया है. जिसमें ID के गलत इस्तेमाल की जांच की जा रही. टिकट में दूसरे व्यक्तियों के नाम दलाल में जोडे थे. जिसमें उनके आधार कार्ड के आखिरी के 4 अंक शो हो रहे थे. वहीं जी मीडिया रिपोर्टर ने खुद की आईडी दिए बिना सफारी की. बीड पापड के टिकट में राजू, बंटी और रीतू नाम के शख्स का नाम जोड दिया, जो रिपोर्टर ने भेजा ही नहीं था. सबसे हैरानी की बात ये है कि इस टिकट में राजू, बंटी और रीतू के आधार कार्ड के आखिरी के नंबर दिए हुए है. ऐसे में क्या इन शख्स की आईडी का टिकट में इस्तेमाल हुआ है? इसकी जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

7 दिन में आएगी रिपोर्ट
जी मीडिया के स्टिंग के बाद 7 दिन में जांच रिपोर्ट जाएगी. ऐसे में वन विभाग आने वाले दिनों में अवैध सफारी में शामिल लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई करेगी, इसके अलावा सफारी में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए और सख्ती की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news