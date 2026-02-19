Zee Rajasthan
Rajasthan News: राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी भरे वीडियो के मामले में कोटा पुलिस ने राज आमेरा को हिरासत में लिया है. BJP ने आरोपी से किसी भी संबंध से इनकार किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे भाजपा की ओछी मानसिकता बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 19, 2026, 03:37 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 04:38 PM IST

Kota: राहुल गांधी को धमकी वाले वीडियो पर मचा बवाल, राज आमेरा से पूछताछ, BJP ने झाड़ा पल्ला

Rahul Gandi News: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा द्वारा सोशल मीडिया पर एक गंभीर दावा किए जाने के बाद कोटा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. खेड़ा ने आरोप लगाया था कि करणी सेना से जुड़े एक कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो अपलोड करने वाले राज आमेरा को हिरासत में लिया है.

पुलिस की कार्रवाई और राज आमेरा का पक्ष
कोटा पुलिस राज आमेरा को पकड़कर थाने ले गई, जहां उससे घंटों पूछताछ की गई. पूछताछ में राज आमेरा ने वीडियो से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. उसने आरोप लगाया कि विपक्ष फेक आईडी बनाकर उसे फंसाने की साजिश रच रहा है. उसने खुद को सनातनी बताते हुए कहा कि वह हिंदू राष्ट्र का समर्थक है, लेकिन इस वीडियो से उसका कोई लेना-देना नहीं है.

BJP का तर्क हमारा कोई संबंध नहीं
मामला गरमाता देख भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. जैन ने कहा कि भाजपा राष्ट्र निर्माण और अनुशासन वाली पार्टी है. ऐसी हिंसक भाषा हमारी विचारधारा के खिलाफ है. उन्होंने प्रशासन से अपील की कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाते हैं.

कांग्रेस का पलटवार
कांग्रेस शहर अध्यक्ष राखी गौतम ने इस घटना पर कड़ा रोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ने न केवल राहुल गांधी बल्कि 25 सांसदों को भी गोली मारने की धमकी दी है, जो उनकी 'फूट डालो और राज करो' की राजनीति को दर्शाता है. राखी गौतम ने इसे बर्दाश्त से बाहर बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में सख्त रिपोर्ट दर्ज करवाएगी और आरोपी को सलाखों के पीछे भिजवाकर ही दम लेगी.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और हिंसक भाषा का प्रयोग किया गया था. चूंकि मामला देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए कोटा पुलिस इसे बेहद गंभीरता से ले रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

