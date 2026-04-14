/यूरिया कालाबाजारी पर बड़ा शिकंजा! मंत्री के आदेश के बाद फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापे

Urea Black Marketing: राज्य सरकार अगले खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है. वहीं दूसरी तरफ किसानों के यूरिया को औद्योगिक उपयोग में लेने वाली कम्पनियों पर सख्ती दिखाई जा रही है. उर्वरकों की कालाबाजारी, डायवर्जन और जमाखोरी को रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेशभर में जिला, उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उर्वरक विक्रेताओं, यूरिया के गैर कृषि कार्य में उपयोग करने वाली उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण किया जा रहा है. प्लाईवुड, रेजिन, डेफ, पशु आहार के परिसरों में सघन निरीक्षण किया जा रहा है. साथ ही अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जा रही है. कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल ने बताया कि राज्य में 13 अप्रैल 2026 को सहकारी व निजी क्षेत्र में 3 लाख 84 हजार मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है. साथ ही 71 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 67 हजार मैट्रिक टन एनपीके और 2 लाख 13 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक भी उपलब्ध. कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. विगत वर्षों व अन्य राज्यों की तुलना में इस वर्ष अधिक मात्रा में समस्त प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता है.

कृषि आयुक्त खुद निकले फील्ड में

कृषि विभाग द्वारा यूरिया के डायवर्जन, कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने के लिए 29 मार्च से गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है. 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश में उर्वरकों के विक्रय, अवैध भण्डारण, कालाबाजारी व अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये औचक निरीक्षण कर छापेमारी की कार्यवाही की गई. कृषि विभाग के आयुक्त नरेश कुमार गोयल खुद फील्ड में निकले. गोयल के नेतृत्व में 11 अप्रैल को उर्वरक विक्रेताओं पर छापेमारी की गई. इसके साथ ही कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित प्लाईवुड निर्माण ईकाईयों पर यूरिया के दुरुपयोग की आशंका के मद्देनजर छापेमारी की गई.

अब तक कार्रवाई में क्या ?

- कृषि विभाग की टीमों ने अब तक 2793 निरीक्षण किए

- अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही

- 437 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिए गए

- 23 विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय पर रोक लगाई गई

- 38 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित किए गए

- FIR दर्ज कराने के लिए भी 1 शिकायत दी गई

- प्रदेशभर में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा निरन्तर जांच-निरीक्षण किए जा रहे

प्रमुख सचिव ने कहा, खाद का संतुलित उपयोग करें

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित सिफारिश के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करने, हरी खाद का उपयोग करने, जैविक खेती व प्राकृतिक खेती को बढावा देने के सम्बंध में निर्देश दिए हैं. प्रमुख सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को भी इस बारे में पत्र लिखकर जागरुकता बढ़ाने के लिए कहा है. कलक्टरों को उर्वरकों का समान रूप से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाकर उर्वरक वितरण में जमाखोरी, कालाबाजारी, यूरिया डायवर्जन सहित अन्य अनियमितता करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है.