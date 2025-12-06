फ्लाइट कैंसिलेशन से हाहाकार! जयपुर एयरपोर्ट पर 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द, रेलवे का बड़ा फैसला आया सामने!

Indigo Flights Shortage: इंडिगो की हवाई सेवाओं के रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. इस बीच रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की बात कही है. उत्तर पश्चिम रेलवे ने हवाई सेवाओं से प्रभावित यात्रियों को राहत पहुंचाई है. जयपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी. गौरतलब है कि इंडिगो की फ्लाइट्स का संचालन देशभर में गड़बड़ाया हुआ है.

फ्लाइट रद्द होने पर रेलवे चला रहा 3 स्पेशल ट्रेन

जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को आने और जाने वाली करीब 45 फ्लाइट रद्द हुई थी. वहीं शनिवार को भी करीब 26 फ्लाइट्स का संचालन रद्द किया गया है. हवाई सेवाओं से जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने राहत देने का प्रयास किया है. अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 3 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी. ये ट्रेनें दुर्गापुरा (जयपुर) से बान्द्रा टर्मिनस, हिसार से खडकी के बीच और दिल्ली सराय से साबरमती के बीच संचालित की जाएंगी. उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि तीनों ट्रेनों के जरिए यात्रियों को मुम्बई और अहमदाबाद में उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कवायद की जा रही है.

जयपुर होकर चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें

- 09729 दुर्गापुरा (जयपुर)-बान्द्रा टर्मिनस 7 दिसंबर को दोपहर 12.25 बजे चलेगी

- 09730 बान्द्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा (जयपुर) 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे चलेगी

- 04725 हिसार-खडकी(मुंबई उपनगरीय) स्पेशल 7 दिसंबर को सुबह 5.50 बजे चलेगी

- दोपहर 12.40 बजे जयपुर आकर 1 बजे खडकी के लिए रवाना होगी

- 04726 खडकी-हिसार 8 दिसंबर को शाम 5 बजे चलेगी

- मंगलवार दोपहर 2.40 बजे जयपुर आकर 2.50 बजे हिसार जाएगी

- 04062 दिल्ली सराय-साबरमती आज सुबह 8:10 बजे हुई थी रवाना

- दोपहर 2:15 बजे जयपुर आकर 2:25 बजे हुई साबरमती के लिए रवाना

- 04061 साबरमती-दिल्ली सराय 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे चलेगी

- रविवार दोपहर 3:45 बजे जयपुर आकर 3:55 बजे जयपुर से जाएगी दिल्ली सराय

फिलहाल केवल एक-एक ट्रिप चलेंगी

उत्तर-पश्चिम रेलवे की इन तीनों ट्रेनों की फिलहाल केवल एक-एक ट्रिप ही संचालित की जा रही है. लेकिन यदि आगामी दिनों में फ्लाइट्स का यह संकट इसी तरह बरकरार रहता है, तो रेलवे प्रशासन कुछ अन्य शहरों के लिए भी स्पेशल ट्रेन संचालित कर सकता है. जिससे हवाई यात्रा से परेशान यात्री अपने गंतव्य तक ट्रेनों के जरिए सुगमता से पहुंच सकें.

