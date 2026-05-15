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मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का RTO निरीक्षण, स्लीपर बसों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर बोले, सड़क सुरक्षा प्राथमिकता

Rajasthan news: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के जयपुर RTO प्रथम निरीक्षण में एजेंटों को बाहर रखा गया. लाइसेंस रिन्यू कराया, पर आमजन से फीडबैक नहीं लिया गया.

Edited byArti PatelReported byKashi Ram
Published: May 15, 2026, 04:33 PM|Updated: May 15, 2026, 04:33 PM
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का RTO निरीक्षण, स्लीपर बसों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर बोले, सड़क सुरक्षा प्राथमिकता
Image Credit: Jaipur RTO Inspection

Jaipur RTO Inspection: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आज परिवहन विभाग के जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रिन्यू कराया. वे आज दोपहर 12 बजे जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने फोटो खिंचवाकर लाइसेंस रिन्यू कराया. तुरंत ही आरटीओ अधिकारियों ने उनका लाइसेंस रिन्यू कर उन्हें सॉफ्ट कॉपी भेज दी.


मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान अपर परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर भी मौजूद रहे. वहीं जयपुर आरटीओ द्वितीय धर्मेन्द्र चौधरी, जिनके पास वर्तमान में आरटीओ प्रथम का कार्यभार भी है, उन्होंने मुख्य सचिव को आरटीओ में हो रहे कामकाज के बारे में जानकारी दी. इस दौरान मुख्य सचिव ने आरटीओ कार्यालय के विभिन्न सेक्शन का जायजा लिया. बी-ब्लॉक में मौजूद सूचना सहायकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों से भी बातचीत की. आरटीओ धर्मेन्द्र चौधरी ने कामकाज के बारे में जानकारी दी. निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरटीओ कार्यालय में सही तरीके से कामकाज हो रहा है.

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सड़क सुरक्षा प्राथमिकता
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया. जी मीडिया ने जब उनसे पूछा कि पिछले 2 महीने से स्लीपर बसों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. पूर्व में जहां नियमों के उल्लंघन पर करीब 250 बसों को बंद किया गया था. वहीं अब विभाग में परिवहन आयुक्त नहीं होने के चलते स्लीपर बसों में अनियमितताओं पर कार्रवाई बंद हो गई है. प्रदेश में बस हादसों और बसों पर कार्रवाई नहीं होने के सम्बंध में मुख्य सचिव बोले कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. बसों में अनियमितताओं को लेकर वे परिवहन सचिव के साथ बातचीत करेंगे.

बाहर रोके एजेंट, ऑफिस में दिखी सफाई
आम दिनों में आरटीओ कार्यालय के गंदे दिखने वाले ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को साफ-सफाई दिखाई दी. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के आरटीओ कार्यालय पहुंचने से पहले पूरे परिसर में सफाई करवा दी गई. वहीं ऑफिस में एजेंटों का प्रवेश रोक दिया गया. आम दिनों में जहां बिना एजेंटों की मदद के कोई काम नहीं हो सकता. वहीं शुक्रवार को मुख्य सचिव के दौरे से पहले सभी एजेंटों को सुरक्षा गार्डों ने बाहर निकाल दिया. मुख्य सचिव के निरीक्षण के दौरान अपना काम कराने आए लोगों को भी मुख्य सचिव से बातचीत करने का मौका नहीं दिया गया.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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