Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

JLF में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, नेहरू का हवाला देकर गिनाए खतरे

Rajasthan News: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम सत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बहस हुई. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्ण अभिव्यक्ति व्यवहार में खतरनाक हो सकती है. उन्होंने नेहरू का हवाला देते हुए जिम्मेदारी, फेक न्यूज, ऑनलाइन उत्पीड़न और गलत सूचनाओं के नुकसान गिनाए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 19, 2026, 11:27 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 11:27 PM IST

Trending Photos

जयपुर के 150 गांवों के किसान होंगे मालामाल, सरकार से मिला रिंग रोड बनने का तोहफा
7 Photos
jaipur news

जयपुर के 150 गांवों के किसान होंगे मालामाल, सरकार से मिला रिंग रोड बनने का तोहफा

राजस्थान में चांदी ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, सोना की चमक में भी तेजी, जानें आज के ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

राजस्थान में चांदी ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, सोना की चमक में भी तेजी, जानें आज के ताजा भाव

कुलधरा ही नहीं, शेखावाटी-मारवाड़ के हजारों कुएं कहते हैं डर की कहानी, जानें सच्चाई
7 Photos
jaipur news

कुलधरा ही नहीं, शेखावाटी-मारवाड़ के हजारों कुएं कहते हैं डर की कहानी, जानें सच्चाई

राजस्थान के अफीम खेतों में नशे में गिरते तोते, किसानों की बड़ी परेशानी
7 Photos
chittorgarh news

राजस्थान के अफीम खेतों में नशे में गिरते तोते, किसानों की बड़ी परेशानी

JLF में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, नेहरू का हवाला देकर गिनाए खतरे

Jaipur News: जयपुर लिटरेचर फ़ेस्टिवल के अंतिम दिन के अंतिम सत्र में फ्रीडम ऑफ़ स्पीच पर डिबेट हुई, इस दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता भले ही सैद्धांतिक रूप से आकर्षक लगे, लेकिन व्यवहार में यह समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है. चतुर्वेदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है.

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल विचार रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार यह वास्तविक और तत्काल नुकसान का कारण बन जाती है. पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदहारण देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नेहरू मानते थे कि पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सैद्धांतिक अवधारणा है, जिसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता. चतुर्वेदी ने उदाहरण देते हुए कहा था कि किसी भरे हुए थिएटर में “आग लग गई” चिल्लाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इससे भगदड़ और जानमाल का नुकसान हो सकता है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने डिबेट में अपने पक्ष में तीन प्रमुख तर्क रखे. पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, बिना सहमति निजी तस्वीरों का प्रसार और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कृत्य स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपराधिक गतिविधियां हैं. दूसरा, फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एंटी-वैक्सीन अभियान चलाए गए, जिससे लोगों में भय फैला और जनस्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर देखी गई. तीसरे तर्क के रूप में जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि इस गंभीर मुद्दे को भी “एजेंडा” बताकर नकारा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि जयपुर लिटरेचर फ़ेस्टिवल 2026 में दुनिया और भारत के कई प्रमुख लेखक, विचारक, वैज्ञानिक, कलाकार और सेलेब्रिटी शामिल हुए. इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो, बुकर पुरस्कार विजेता लेखक किरण देसाई और बानु मुश्ताक, प्रसिद्ध सिनेमा–साहित्यकार जावेद अख्तर, अंतरराष्ट्रीय कलाकार स्टेफन फ्राय, पूर्व आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर, वरिष्ठ CERN वैज्ञानिक डॉ. अर्चना शर्मा, क्रिकेटर शिखर धवन, कॉमेडियन विर दास, शतरंज लीजेंड विश्वनाथन आनंद, लेखक जीत थयिल, इतिहासकार डेब्रा डायमंड और पूर्व प्रमुख आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन शामिल थे. इसके अलावा प्रकृति कवियत्री ऐलिस ओसवॉल्ड समेत कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कलाकार और विशेषज्ञ भी मंच पर आए. इस महोत्सव में करीब 500 स्पीकर्स और 300 सत्रों के माध्यम से साहित्य, विचार, विज्ञान, राजनीति और संस्कृति पर रचनात्मक संवाद हुआ, जिसमें हजारों दर्शक और श्रोता जुड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news