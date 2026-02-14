पूर्वी राजस्थान की किस्मत बदलेगी! 2028 तक रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने का दावा

Jaipur ERCP News: रामजल सेतु परियोजना अगले दो साल में पूर्वी राजस्थान की तस्वीर बदल देगी. भजनलाल सरकार ने अगले दो साल में रामजल सेतु परियोजना से जयपुर के रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने का दावा किया है. साथ ही हाड़ौती की नदियों से व्यर्थ बहकर समंदर में जाने वाले पानी को बीसलपुर तक पहुंचाने की परियोजना पर भी युद्धस्तर पर काम चल रहा है. सरकार के दावे यकीन में बदले तो ये इलाका सरसब्ज हो जायेगा.

रामजल सेतु परियोजना रफ्तार पकड़ रही है, साथ ही प्रदेश की जनता की उम्मीदें भी. दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की नदियों के पानी को जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के जिलों तक पहुंचाने के लिए दिन-रात धरातल पर काम चल रहा है. पार्वती, कालीसिंध, परवन जैसी नदियों का पानी बहकर बंगाल की खाड़ी में चला जाता था, जिसे अब इस परियोजना के जरिये बीसलपुर तक लाने की कोशिशें परवान चढ़ रही हैं. जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत का दावा है कि हाड़ौती की नदियों का सरप्लस पानी इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल देगा.

रामजल सेतु परियोजना पर भजनलाल सरकार इस वक्त चौबीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है. अगले दो साल में परियोजना का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है. बारां में रामगढ़ और महलपुर बैराज बनाया जा रहा है, तो कोटा में नौनेरा बांध बनकर तैयार हो गया है. अब यहां पर पंप हाउस के बनने का काम गति पकड़ेगा. फिर इन बैराजों को आपस में लिंक किया जायेगा. पंप हाउस से पानी को चंबल के ऊपर एक्वाडक्ट बनाकर बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे के नजदीक मेज नदी में लाया जायेगा. मेज नदी से पानी उनियारा के गलवा डेम में पहुंचाया जायेगा. गलवा से इसरदा बांध में पानी पहुंचेगा. साथ ही गलवा से ही बीसलपुर बांध में पानी डाला जायेगा. बीसलपुर से पानी को पुष्कर के मोर सागर लाया जायेगा. वहीं, इसरदा से जयपुर के रामगढ़ बांध, इसरदा से भरतपुर के बंध बरैठा पानी पहुंचेगा. यहीं से अलवर की जयसमंद झील को पानी से भरा जायेगा. ये पूरा काम दिन-रात चल रहा है. भजनलाल सरकार तय लक्ष्य पर काम पूरा कर इस इलाके की जनता की प्यास बुझाना चाहती है. इसलिए फीडर चैनल से निर्माण से लेकर गेज बनाने तक का काम चौगुनी रफ्तार से चल रहा है.

पहले चरण में सरकार रामजल सेतु परियोजना के पानी का इस्तेमाल पेयजल के लिए करेगी. सत्रह जिलों को इसका फायदा मिलेगा. दूसरे चरण में सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम होगा. जाहिर है, पूर्वी राजस्थान की जनता दिल थाम कर इस परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रही है. प्यासी धरती पानी के लिए पुकार रही है. सब कुछ समय पर हुआ तो पूरे इलाके में खुशहाली दिखेगी. पूर्वी और मध्य राजस्थान की तकदीर और तस्वीर ही बदल जायेगी.

