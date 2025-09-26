Zee Rajasthan
पेरिस में गूंजी राजस्थान की धमक! यूरोप के दिल में रंग-रंगीला राजस्थान बना टूरिस्ट हॉटस्पॉट

Rajasthan Tourism: पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में भारत पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान पर्यटन की विशेष प्रस्तुति दी गई. 50 से अधिक फ्रांसीसी टूर ऑपरेटर शामिल हुए. कार्यक्रम से भारत-फ्रांस पर्यटन सहयोग और निवेश की नई संभावनाएं खुलीं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Sep 26, 2025, 02:42 PM IST | Updated: Sep 26, 2025, 02:42 PM IST

पेरिस में गूंजी राजस्थान की धमक! यूरोप के दिल में रंग-रंगीला राजस्थान बना टूरिस्ट हॉटस्पॉट

Rajasthan Tourist Places: फ्रांस में भारत की पर्यटन संभावनाओं पर पेरिस स्थित भारतीय दूतावास परिसर में भारत पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भारतीय दूतावास, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (SEPC) और एयर इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने भारत-फ्रांस के बीच पर्यटन की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला. उनके साथ काउंसलर नवीन कुमार और शालिया शाह भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में फ्रांस के विभिन्न शहरों से आए 50 से अधिक प्रमुख टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंटों ने सहभागिता की, जिनमें कई प्रतिष्ठित ब्रांड एवं संस्थान भी शामिल रहे.

राजस्थान पर्यटन की प्रस्तुति
पेरिस स्थित भारतीय दूतावास परिसर में भारत पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव ने राजस्थान की विशिष्ट पहचान और पर्यटन आकर्षणों पर प्रस्तुति दी. उन्होंने राजस्थान की प्रचार फिल्मों के माध्यम से किलों, महलों, हवेलियों, थार मरुस्थल, पुष्कर, रणथम्भौर एवं उदयपुर जैसे विश्व-प्रसिद्ध स्थलों को प्रस्तुत किया. प्रस्तुति में सांस्कृतिक धरोहर, लोक कलाएं, त्योहार एवं मेलों की झलक भी दिखाई गई, जिससे फ्रांसीसी टूर ऑपरेटर राजस्थान की जीवंत परंपराओं से परिचित हो सके. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान पर्यटन केवल धरोहर और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि वाइल्डलाइफ सफारी, एडवेंचर टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन, वेलनेस एवं गैस्ट्रोनॉमी जैसे आधुनिक आयामों में भी आगे है.

फ्रांस-भारत सहयोग की दिशा में नया कदम
पेरिस में आयोजित कार्यक्रम से फ्रांसीसी पर्यटक समुदाय को राजस्थान के आकर्षणों की गहन जानकारी मिली. राजस्थान के पर्यटन सचिव ने फ्रांसीसी टूर ऑपरेटरों को आमंत्रित करते हुए कहा कि 'राजस्थान में पर्यटन निवेश, सहयोगी उपक्रम और पैकेज टूर विकास की अपार संभावनाएं हैं.' फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने संबोधित करते हुए बताया कि 'भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध गहरे रहे हैं. पर्यटन इन संबंधों को ओर भी मजबूत बनाने का माध्यम है. ऐसे आयोजनों से दोनों देशों के बीच आपसी समझ और आर्थिक सहयोग में प्रगति होगी.'

मुख्य उपलब्धियां और संभावित परिणाम
1. इस कार्यक्रम से फ्रांस और यूरोप के पर्यटन बाजार में राजस्थान की सशक्त ब्रांडिंग हुई.
2. राजस्थान की अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर एवं आधुनिक पर्यटन सेवाओं की प्रस्तुति ने फ्रांसीसी टूर ऑपरेटरों की विशेष रुचि आकर्षित की.
3. कार्यक्रम ने भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग, निवेश एवं संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित करने का मार्ग प्रशस्त किया.
4. इससे राजस्थान को एक प्रमुख वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी.

क्लोजिंग
पेरिस स्थित भारतीय दूतावास परिसर में भारत पर्यटन संवर्धन आयोजन केवल एक प्रचार कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत-फ्रांस पर्यटन सहयोग की नई शुरुआत है. राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक पर्यटन संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर इस कार्यक्रम ने राज्य को यूरोप के पर्यटन मानचित्र पर और सुदृढ़ स्थान दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

