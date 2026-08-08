/KPI इंडिकेटर्स के आधार पर संभागवार रैंकिंग, उदयपुर पहले और जयपुर दूसरे स्थान पर रहा

Jaipur News: सहकारिता विभाग की योजनाओं और कार्यों की प्रगति को लेकर सचिव सहकारिता समित शर्मा ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में संभाग और जिलों की KPI इंडिकेटर्स के आधार पर रैंकिंग की गई.

KPI के आधार पर हुई संभागवार रैंकिंग

उदयपुर संभाग पहले और जयपुर संभाग दूसरे स्थान पर रहा. वहीं, जिला स्तर पर टोंक पहले और सीकर दूसरे स्थान पर रहे. अधिकारियों को कम रैंकिंग वाले जिलों और संभागों में कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए.

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गोदाम निर्माण और प्रभावी उपयोग पर जोर

समीक्षा बैठक में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई. अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजने, भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी करवाने और निर्माण कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए गए. सचिव समित शर्मा ने कहा कि गोदामों का निर्माण केवल लक्ष्य पूरा करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए. अनुपयोगी गोदामों को भी उपयोगी बनाने के निर्देश दिए गए.

निष्क्रिय डेयरी समितियों पर कार्रवाई

बैठक में निष्क्रिय डेयरी समितियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों को ऐसी समितियों को यथासंभव सक्रिय करने के निर्देश दिए गए, जहां समितियों को सक्रिय करना संभव नहीं है, वहां शीघ्र अवसायन की कार्रवाई करने को कहा गया. इसके साथ ही धारा 55 और 57 के तहत लंबित प्रकरणों तथा सोसायटियों से जुड़े मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए.

ऑडिट में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

सहकारी समितियों के ऑडिट को लेकर भी सचिव ने सख्ती दिखाई. चालू ऑडिट, बैकलॉग ऑडिट, PACS ऑन सिस्टम और ऑडिट फीस की वसूली की प्रगति की समीक्षा की गई. ऑडिट नहीं करवाने वाली समितियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. विभागीय अधिकारियों को लंबित ऑडिट कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए भी कहा गया.

ई-फाइलिंग और डिजिटल कामकाज पर जोर

बैठक में राजकाज ई-फाइलिंग में लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए. विभागीय कामकाज में डिजिटल माध्यमों का अधिकतम इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया. बार-बार कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. साथ ही उपस्थिति पंजिका में दिन में दो बार उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा गया.

जिला प्रभारी अधिकारी करेंगे प्रभावी मॉनिटरिंग

सचिव ने जिला प्रभारी अधिकारियों को संबंधित जिलों में जाकर योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्राथमिकता है, जिन जिलों की रैंकिंग अपेक्षाकृत कम आ रही है, उन्हें कार्यों में सुधार लाने और प्रदर्शन बेहतर कर रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए गए.