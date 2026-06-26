/"आरोप सिद्ध हो गए तो गर्दन कटा लूंगा..." भरतपुर क्रिकेट संघ के सचिव का बड़ा दावा, महिला खिलाड़ियों के आरोपों से मचा बवाल

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RCA News: भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी पर महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न और छेड़छाड़ सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं. इस मामले को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी ने चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो अगले 25 दिनों में पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. वहीं शत्रुघ्न तिवारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, फिर पुलिस, एसओजी या किसी भी एजेंसी से जांच करवाई जाए. उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताया है.
महिला खिलाड़ियों की शिकायत के बाद बना जांच पैनल
RCA एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डॉ. मोहित यादव ने बताया कि भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव के खिलाफ महिला खिलाड़ियों की ओर से गंभीर शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें पॉक्सो एक्ट से जुड़े पहलू भी सामने आ सकते हैं. इसी कारण चार सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो पीड़ित पक्ष, गवाहों और सचिव का पक्ष सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी.
दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
डॉ. मोहित यादव ने कहा कि अगर जांच में जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें RCA से आजीवन प्रतिबंधित किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न जैसी शिकायत पहली बार किसी जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ सामने आई है, इसलिए RCA इस मामले को पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से देख रहा है.
महिला खिलाड़ियों से आगे आने की अपील
मोहित यादव ने राजस्थान की सभी महिला खिलाड़ियों और बच्चियों से अपील की कि यदि उनके साथ किसी भी तरह की गलत घटना हुई है तो वे बिना डर अपनी बात सामने रखें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि RCA पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लेकर हर जरूरी मदद उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में चुप रहने के बजाय आवाज उठाना जरूरी है.
सचिव बोले- हर जांच के लिए तैयार, पहले दर्ज हो FIR
उधर, भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि वह पुलिस, एसओजी या किसी भी सक्षम एजेंसी से जांच कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि RCA एडहॉक कमेटी को जांच कराने का अधिकार किस आधार पर है. तिवारी ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला एक षड्यंत्र है और कन्वीनर डॉ. मोहित यादव अपने चहेते लोगों को भरतपुर जिला क्रिकेट संघ में लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं तो वह आजीवन क्रिकेट छोड़ देंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वे सिद्ध हो जाएं तो मैं गर्दन कटा लूंगा."
AGM में कई अहम फैसलों पर भी हुई चर्चा
RCA की वार्षिक आम बैठक में पिछले 90 दिनों में एडहॉक कमेटी द्वारा लिए गए फैसलों की भी समीक्षा की गई. बैठक में घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते (DA) बढ़ाने, जयपुर और उदयपुर में RCA स्टेडियम का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने, नए लोकपाल की नियुक्ति और नागौर जिला क्रिकेट संघ को डिसएफिलिएट करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. वहीं, एडहॉक कमेटी ने कहा कि जिला क्रिकेट संघों में चल रहे विवादों के कारण फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में लंबित चुनाव जल्द कराने का प्रयास किया जाएगा.
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