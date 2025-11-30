RCA में हंगामा! ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य सोमेन्द्र तिवारी ने दिया इस्तीफा, पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

RCA News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में विवादों का सिलसिला लगातार जारी है. पहले एडहॉक कमेटी के संयोजक पर उठे सवालों ने संगठन को हिला दिया था और अब ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य सोमेन्द्र तिवारी के इस्तीफे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

सोमेन्द्र तिवारी ने इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए और RCA की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑब्जरवेशन कमेटी में इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि सिलेक्शन कमेटी के कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी योग्य खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो.

तिवारी ने बताया कि कमेटी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी को रोकना और सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समान अवसर देना था. लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ योग्य खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो चयन मानकों पर खरे नहीं उतरते.

सोमेन्द्र तिवारी ने कहा कि इस तरह की स्थिति चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और खिलाड़ियों के मनोबल पर नकारात्मक असर डालती है. उन्होंने यह भी कहा कि RCA सहित किसी भी संस्था को अपने संविधान और नियमों के अनुसार काम करना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों को पहले RCA ने अपनाया था, लेकिन अब उनका पालन नहीं किया जा रहा है.

अपने इस्तीफे में तिवारी ने स्पष्ट किया कि इस पद पर बने रहना उचित नहीं है और उन्होंने अपना त्यागपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया. सोमेन्द्र तिवारी के इस्तीफे के बाद RCA में पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया पर बहस फिर से तेज हो गई है. इसके चलते संघ के भीतर खींचतान और विवाद और गहराने की संभावना जताई जा रही है.

