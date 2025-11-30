Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

RCA में हंगामा! ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य सोमेन्द्र तिवारी ने दिया इस्तीफा, पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

Rajasthan News: जयपुर में RCA विवादों में घिरा. ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य सोमेन्द्र तिवारी ने इस्तीफा दिया, चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी पर आरोप लगाए. उनके इस्तीफे से संघ में विवाद और खींचतान बढ़ने की आशंका.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Nov 30, 2025, 05:56 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 05:56 PM IST

Trending Photos

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट
8 Photos
aadhar card update

आधार कार्ड पर फोटो पसंद नहीं? ये आसान ट्रिक बदल देगी तस्वीर! मिनटों में कराएं अपडेट

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में चलेगी शीतलहर, हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट! पढ़ें शाम का मौसम का हाल

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?
8 Photos
Ajmer Dargah

शाहजहां दरवाजे से देग तक,अजमेर शरीफ उर्स में ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर से आते हैं लोग?

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Upadte

राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का असर, इन इलाकों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

RCA में हंगामा! ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य सोमेन्द्र तिवारी ने दिया इस्तीफा, पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवाल

RCA News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में विवादों का सिलसिला लगातार जारी है. पहले एडहॉक कमेटी के संयोजक पर उठे सवालों ने संगठन को हिला दिया था और अब ऑब्जरवेशन कमेटी के सदस्य सोमेन्द्र तिवारी के इस्तीफे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

सोमेन्द्र तिवारी ने इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए और RCA की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि उन्हें ऑब्जरवेशन कमेटी में इसलिए नियुक्त किया गया था ताकि सिलेक्शन कमेटी के कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी योग्य खिलाड़ी के साथ अन्याय न हो.

तिवारी ने बताया कि कमेटी का उद्देश्य चयन प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी को रोकना और सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समान अवसर देना था. लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ योग्य खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो चयन मानकों पर खरे नहीं उतरते.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोमेन्द्र तिवारी ने कहा कि इस तरह की स्थिति चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और खिलाड़ियों के मनोबल पर नकारात्मक असर डालती है. उन्होंने यह भी कहा कि RCA सहित किसी भी संस्था को अपने संविधान और नियमों के अनुसार काम करना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों को पहले RCA ने अपनाया था, लेकिन अब उनका पालन नहीं किया जा रहा है.

अपने इस्तीफे में तिवारी ने स्पष्ट किया कि इस पद पर बने रहना उचित नहीं है और उन्होंने अपना त्यागपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया. सोमेन्द्र तिवारी के इस्तीफे के बाद RCA में पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया पर बहस फिर से तेज हो गई है. इसके चलते संघ के भीतर खींचतान और विवाद और गहराने की संभावना जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news