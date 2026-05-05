/जयपुर में हुई बड़ी बैठक, RCCI और EPFO ने मिलकर बनाया रोजगार का मास्टर प्लान!

Rajasthan News: राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) द्वारा आज चैंबर भवन जयपुर में EPFO के साथ बैठक हुई. बैठक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मुख्यालय नई दिल्ली के अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और आरपीएफसी-I क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के साथ एक महत्वपूर्ण संवादात्मक बैठक आयोजित की गई.

बैठक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नियोक्ता संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों से योजना के संबंध में सुझाव-फीडबैक प्राप्त करना था. बैठक में प्रधान कार्यालय दिल्ली EPFO के अतिरिक्त सीपीएफसी पीबी वर्मा और जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के आरपीएफसी-I परितोष कुमार मौजूद रहे.

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इस अवसर पर राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न क्षेत्रों-एमएसएमई, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई. बैठक के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा योजना के सरलीकरण, व्यापक जागरूकता, लाभों के समयबद्ध वितरण और एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहनों की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए. साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, कौशल विकास योजनाओं के साथ समन्वय और नियोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु हेल्पडेस्क स्थापित करने जैसे सुझाव भी दिए गए.

राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के.एल. जैन ने सत्र को संबोधित करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (PF) के महत्व पर प्रकाश डाला और नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए इसके दीर्घकालिक लाभों की जानकारी दी. उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों और लाभों के बारे में विस्तार से अवगत कराया.

उन्होंने ने अधिक से अधिक नियोक्ताओं को इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होने कहा की यह योजना संगठित क्षेत्र में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना द्वारा नए कर्मचारियों के पंजीकरण पर नियोक्ताओं को प्रोत्साहन और वित्तीय लाभ दिए जाते हैं. अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उद्योग जगत से प्राप्त इन सुझावों की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि इन पर गंभीरता से विचार कर योजना को और अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाया जाएगा. RCCI ने रोजगार सृजन एवं कार्यबल के औपचारिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों का समर्थन करते हुए EPFO के साथ पूर्ण सहयोग का विश्वास व्यक्त किया.

चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष डीएस भण्डारी, डॉ. आरएस जैमिनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. अरुण अग्रवाल, उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश, मानद महासचिव आरपी बटवाडा, आनंद महरवाल, बृज बिहारी शर्मा, विजय गोयल, मानद सचिव सुधीर भंसाली, यंग वीमेन इंटरप्रेन्योर विंग की चेयरपर्सन चांदनी जग्गा, सोनिका महरवाल, चैम्बर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेश नारायण माथुर, सचिव दिनेश कानूनगो, अतिरिक्त सचिव कन्हैया लाल जांगिड़ संयुक्त सचिव अमित पारीक सहित उद्योगपति, युवा उद्यमी, स्टार्टअप प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों की बड़ी संख्या में शामिल हुए.