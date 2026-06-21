/राजस्थान में RE-NEET 2026 शांतिपूर्ण सम्पन्न, फिजिक्स रहा चुनौतीपूर्ण, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सामान्य

Rajasthan RE-NEET 2026: राजस्थान के सभी केंद्रों पर आयोजित हुई RE-NEET 2026 परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गई है. इसके चलते जयपुर में 103 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित हुई परीक्षा भी सम्पन्न हुई. परीक्षा में कुल 37 हजार 128 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 34 हजार 31 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी.

जयपुर में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 91.66 फीसदी रही, जबकि 3097 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.

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परीक्षा खत्म होने के बाद केन्द्रों से बाहर आए अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए. अभ्यर्थियों के मुताबिक, फिजिक्स का पेपर थोड़ा कठिन रहा, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर सामान्य स्तर का था.

अभ्यर्थियों ने परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बताया. उनका कहना था कि इस बार परीक्षा में पारदर्शिता नजर आई और अब किसी भी तरह की पेपर लीक जैसी घटना नहीं होनी चाहिए. प्रशासन की ओर से भी परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए.

बायोमैट्रिक उपस्थिति और पुलिस निगरानी के बीच हुई परीक्षा

वहीं, चित्तौड़गढ़ शहर के पांच परीक्षा केंद्रों पर कुल 1552 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी, जिनमें से 1347 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जबकि सुबह 11 बजे से ही अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई थी, केंद्रों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा जांच, बायोमैट्रिक उपस्थिति और पुलिस निगरानी के बीच परीक्षा प्रक्रिया पूरी कराई गई. जिला प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे.

परीक्षा के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने पेपर को मॉडरेट से लेकर थोड़ा कठिन स्तर का बताया. प्रियांशी वर्मा ने कहा कि इस बार उन्होंने पिछले प्रयास की तुलना में अधिक प्रश्न हल किए और पेपर का पैटर्न अलग रहा. वहीं, निम्बाहेड़ा से आए नीलेश चारण ने बताया कि पेपर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक था और फिजिक्स-केमिस्ट्री अपेक्षाकृत कठिन रही. अभिभावक डॉ. मनीष वर्मा ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद विद्यार्थियों का मनोबल प्रभावित हुआ था, लेकिन उन्होंने दोबारा मेहनत कर परीक्षा दी.

कोटा में बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट

कोटा में परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दी तो वहीं कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी भी थी. अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार के मुकाबले यह पेपर थोड़ा कठिन था, लेकिन समय भी पर्याप्त मिला. फिजिक्स के पेपर में थोड़ी बहुत परेशानी कई अभ्यर्थियों को आई है. इसके साथ ही केमिस्ट्री और बायो में अभ्यर्थियों का काफी अच्छा पेपर गया है. अभ्यर्थियों ने उम्मीद जताई है कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई घटना ना हो.

जोधपुर में बनाए गए कुल 46 परीक्षा केंद्र

जोधपुर में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. परीक्षा के लिए जिले में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां 15,408 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन एवं परीक्षा प्रबंधन टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन और वितरण के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम और सीआरपीएफ जवानों की विशेष ड्यूटी लगाई गई.

वहीं, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले तीन स्तरीय जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया. इस बार परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया. परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया. छात्रों का कहना था कि पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षा केंद्रों पर बेहतर प्रबंधन देखने को मिला और किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा.