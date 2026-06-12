/REET Mains 2026 Result OUT: REET मेन्स 2026 लेवल-1 रिजल्ट घोषित, यहां जानें स्कोरकार्ड से लेकर कट-ऑफ की पूरी डिटेल

REET Mains 2026 Result OUT: राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित REET मेन्स 2026 (लेवल 1) का मुख्य परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए तमाम अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और श्रेणीवार कट-ऑफ अंक चेक कर सकते हैं.

यह पूरा भर्ती अभियान राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लेवल 1 (प्राथमिक शिक्षक) और लेवल 2 (उच्च प्राथमिक शिक्षक) के कुल 7,759 तृतीय श्रेणी शिक्षक रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है.

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जनवरी में हुई थी मुख्य परीक्षा, अब शुरू होगा पैसेंजर वेरिफिकेशन

गौरतलब है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा REET मुख्य परीक्षा का आयोजन इस साल 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया गया था. अब लेवल 1 का परिणाम जारी होने के साथ ही, इसमें सफलता पाने वाले शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार भर्ती के अगले महत्वपूर्ण चरणों यानी दस्तावेज़ सत्यापन पूर्व (Pre-DV) और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे.

REET मुख्य परीक्षा परिणाम 2026, ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट और मेरिट लिस्ट

अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम और मेरिट सूची देखने के लिए नीचे दिए गए आसान Steps का पालन कर सकते हैं. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें. होमपेज खुलते ही वहां दिए गए Results सेक्शन पर क्लिक करें. अब आपको ‘REET मुख्य परीक्षा परिणाम 2026 लेवल 1’ से जुड़ा हुआ डायरेक्ट लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची की एक PDF फ़ाइल खुल जाएगी. यहां Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर दर्ज करें और रिजल्ट चेक करें. भविष्य के संदर्भ और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए इस PDF फ़ाइल को डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें.

व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी जारी

बोर्ड ने मेरिट लिस्ट के साथ-साथ सभी उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी लाइव कर दिए हैं. स्कोरकार्ड चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन नंबर और जन्मतिथि (DOB) का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा. चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रख लें, क्योंकि दस्तावेज़ सत्यापन के समय इसकी आवश्यकता होगी.

इन तारीखों का रखें ध्यान

बोर्ड ने रिजल्ट के साथ ही दस्तावेज़ सत्यापन से पहले की प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जिसमें लेवल 2 (उच्च प्राथमिक शिक्षक) वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को 1 जून से 15 जून, 2026 के बीच अपने दस्तावेज़ सत्यापन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करना होगा. नवनियुक्त लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया 18 जून से 2 जुलाई, 2026 तक आयोजित की जाएगी.

चयनित उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने सभी शैक्षणिक और आवश्यक मूल दस्तावेज़ों को पहले से ही तैयार रखें और किसी भी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें.