/REET Mains Result 2026: क्या आज जारी होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? जानें भर्ती बोर्ड का ताजा अपडेट

REET Mains Result 2026: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा (REET Mains 2026) के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) से एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट सामने आया है. पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर आज ही रिजल्ट जारी होने को लेकर चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर अब विराम लग गया है.

भर्ती बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आज REET मेंस का रिजल्ट जारी होने की संभावना नहीं है. बोर्ड अब अगले कुछ दिनों के भीतर एक सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से परिणाम घोषित करने की अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है. ऐसे में नौकरी की आस लगाए बैठे उम्मीदवारों का इंतजार कुछ दिन और बढ़ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले आएगा लेवल-2 का रिजल्ट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस बार सभी विषयों का परिणाम एक साथ जारी करने के बजाय टुकड़ों में जारी करने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि वेबसाइट पर लोड न बढ़े.ताजा अपडेट के अनुसार, बोर्ड सबसे पहले REET लेवल-2 (कक्षा 6 से 8) के विभिन्न विषयों का परिणाम जारी करना शुरू करेगा.लेवल-2 के सभी विषयों और कैटेगरीज के परिणाम घोषित होने के बाद, सबसे अंत में लेवल-1 (कक्षा 1 से 5) का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा. भर्ती बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो अगले 10 दिनों के भीतर लेवल-1 और लेवल-2 के सभी विषयों के परिणाम पूरी तरह घोषित कर दिए जाएंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद इन 4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड

जैसे ही बोर्ड द्वारा परिणाम की लिंक एक्टिव की जाएगी, अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकेंगे.सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करें.फिर होमपेज पर ऊपर दिए गए Results टैब पर क्लिक करें. उसके बाद 'Primary & Upper Primary School Teacher 2026 Result' के लिंक का चयन करें और अपनी SSO ID, रोल नंबर तथा जन्मतिथि (DOB) दर्ज करें. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. भविष्य के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ जरूर सुरक्षित रख लें.

राजस्थान की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती, अब सीधे शुरू होगी नियुक्ति

यह भर्ती परीक्षा राजस्थान के शैक्षिक इतिहास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है. इस प्रक्रिया के जरिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हजारों खाली पड़े पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति की जानी है.

परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं. बोर्ड का कहना है कि परिणाम पूरी तरह त्रुटिहीन हो, इसके लिए हर स्तर पर बारीकी से जांच की जा रही है. रिजल्ट घोषित होते ही चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद नए सत्र में इन्हें स्कूलों में पोस्टिंग मिल सकेगी.