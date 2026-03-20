सांगानेर की रंगाई-छपाई इकाइयों को राहत, कुर्की आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई इकाइयों को राहत देते हुए कमर्शियल कोर्ट के 14 फरवरी, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत इन इकाइयों को सीज कर कुर्की के आदेश दिए गए थे. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण को पुनः: निचली अदालत में भेजते हुए सभी को अवसर देकर पुन: सुनवाई करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और फैक्ट्री मालिकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निष्पादन की कार्रवाई के दौरान अदालत अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नए दायित्व तय नहीं कर सकती है. अदालत ने यह भी माना की पे एंड रिकवर का सिद्धांत भी सीमित दायरे में ही प्रयोग किया जा सकता है. अदालत ने कहा कि निष्पादन की कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवार्ड की वसूली के लिए है, न कि नए अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए.

मामले के अनुसार सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन ने सीईटीपी प्लांट के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था. यह टेंडर साल 2015 में गुजरात की कंपनी मैसर्स एडवेंट एनविरो केयर टेक्नोलॉजी को मिला था. इस प्लांट के लिए केन्द्र और राज्य सरकार से फंड हासिल करने के लिए एनवायरो परियोजना विकास कंपनी का गठन किया गया. वहीं प्लांट तैयार होने के बाद दोनों पक्षों के बीच भुगतान को लेकर विवाद हो गया. इस पर गुजरात की कोर्ट ने 12 अक्टूबर, 2021 को कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए करीब 33 करोड की मूल राशि और इस पर ब्याज अदा करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अवार्ड को सही ठहराया.

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इस पर कंपनी ने आदेश की पालना के लिए जयपुर की कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वसूली के लिए एसोसिएशन के निदेशकों, पदाधिकारियों और सदस्यों की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए. इसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि निष्पादन कार्रवाई में अदालत केवल अवार्ड को लागू कर सकती है. जिन व्यक्तियों को मूल मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया, बाद में उन्हें जिम्मेदार नहीं माना जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए प्रकरण को पुनः: सुनवाई के लिए भेजा है.

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