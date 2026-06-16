/कोटा प्रसूता मौत कांड की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! हर मौत की वजह अलग, जानें क्या है दर्दनाक हकीकत

Kota News: कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामलों की जांच के लिए गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार हाईलेवल कमेटी की अंतिम रिपोर्ट चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर को सौंप दी गई है. हालांकि सरकार अभी इस रिपोर्ट पर अंतिम निष्कर्ष घोषित नहीं करेगी. पूरे मामले में आज राजस्थान की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों (गाइनेकोलॉजिस्ट) से राय लेने के बाद ही मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी.

जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी मौतों का कोई एक समान कारण नहीं था, बल्कि प्रत्येक मामले में अलग-अलग चिकित्सकीय परिस्थितियां और जटिलताएं सामने आई हैं. रिपोर्ट को कोटा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज तथा एम्स की जांच समितियों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रसूता की मौत का कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म पाया गया है. इस स्थिति में शरीर में बना रक्त का थक्का रक्त प्रवाह के साथ फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे मरीज की जान को गंभीर खतरा हो सकता है.वहीं एक अन्य मामले में सेप्टीसीमिया के चलते मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की बात सामने आई है. जांच में संबंधित निजी अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही के संकेत भी मिले हैं.

रिपोर्ट के अनुसार चार माह की गर्भवती महिला की बच्चेदानी में संक्रमण होने के बावजूद टांके लगाए गए, जिससे संक्रमण पूरे शरीर में फैल गया और अंततः मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उसकी मृत्यु हो गई. इसके अलावा एक प्रसूता की मौत हृदय संबंधी समस्या से हुई, जबकि एक अन्य मामले में पोस्टपार्टम हेमरेज यानी प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को मौत की वजह बताया गया है.

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई मामलों में उपचार संबंधी निर्धारित प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन नहीं किया गया. साथ ही मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड और ट्रीटमेंट चार्ट में आवश्यक जानकारी का अभाव पाया गया, जिससे उपचार प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं.

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने रिपोर्ट प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही सरकार की ओर से अधिकृत प्रतिक्रिया दी जाएगी. माना जा रहा है कि विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद सरकार जवाबदेही तय करने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है.