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राजस्थान बना इंडस्ट्री हब, 539 करोड़ खर्च कर तैयार हुआ नया औद्योगिक नेटवर्क!

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए RIICO ने रिकॉर्ड स्तर पर भूमि आवंटन किया है. राज्य में निवेश बढ़ाने और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने हेतु साल 2025-26 में आधारभूत सुविधाओं पर 539 करोड़ रुपये खर्च किए गए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: May 09, 2026, 06:19 PM|Updated: May 09, 2026, 06:19 PM
राजस्थान बना इंडस्ट्री हब, 539 करोड़ खर्च कर तैयार हुआ नया औद्योगिक नेटवर्क!
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देश पर रीको द्वारा उद्योग लगाने के लिए रिकॉर्ड भूमि आवंटन की गई हैं. निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए वर्ष 2025-26 में 539 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. राइजिंग राजस्थान और नीतियों के कारण राज्य में निवेश अनूकूल वातावरण बना है.
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एसीएस शिखर अग्रवाल के बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान सहित अन्य नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है और नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं. रीको द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के भूखंड आवंटन, भूमि अधिग्रहण, भूमि की बिक्री और नए औद्योगिक क्षेत्र से जुडे़ आंकडे़ बढ़ते निवेश का प्रमाण हैं.

पिछले 10 वर्षों का आंकलन
पिछले 10 वर्षों का आंकलन किया जाए तो वित्त वर्ष 2025-26 में रीको द्वारा सर्वाधिक हर दिन औसतन 6 भूखंड आवंटित किए गए हैं. कुल 2,072 भूखंड आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 135 प्रतिशत अधिक है.
इस अवधि में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, यानी हर 17 दिन में औसतन एक औद्योगिक क्षेत्र, जो कि पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है. वर्ष 2025-26 में नए निवेश हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के उद्देश्य से 10,440 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया.

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मुख्य बिंदू
1. राइजिंग राजस्थान और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं.
2. रीको ने पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 2,072 भूखंड आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 135 प्रति शत अधिक है.
3. निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए वर्ष 2025-26 में 539 करोड़ रुपये खर्च किए.
औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं होंगी विकसित
रीको द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं के लिए करीब 539 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. रीको द्वारा उद्योग लगाने के लिए रिकॉर्ड भूमि आवंटन की गई, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई.
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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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