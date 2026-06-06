/राजस्थान के उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, 290 करोड़ से बदल जाएगी 38 औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर

Rajasthan News: रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है. राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण किया जाएगा.



रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा. इसके तहत कुल खर्च का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जाएगा.



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290 करोड़ रुपये का खर्च

रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी हेतु रीको के 38 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित है. इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण पर करीब 290 करोड़ रुपये का खर्च होगा. ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी.

इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी. सार्वजानिक निर्माण विभाग ने 205 किमी लंबी 38 सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 290.82 करोड़ 06 मई को जारी कर दी गई है.

होंगे ये फायदे

1. रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा महत्वपूर्ण पहल.

2. रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा, 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी.

3. सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण पर करीब 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

4. सार्वजानिक निर्माण विभाग ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 290.82 करोड़ 06 मई को जारी कर दी गई है.

5. रीको की कुल सहभागिता राशि ₹ 145.41 करोड़ में से 50% राशि ₹ 72.70 करोड़ सार्वजानिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है.

6. इन कार्यो की कुल राशि रुपये 143 करोड़ रीको द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध कराएं जाएंगे.

रीको के निदेशक मंडल की बैठक 17 मार्च में अनुमोदन के दौरान रीको की कुल सहभागिता राशि ₹ 145.41 करोड़ में से 50% राशि ₹ 72.70 करोड़ सार्वजानिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है. अब सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा इन सडको के उन्‍नयन एवं सुदृढीकरण हेतु निविदायें आमंत्रित कर कार्य करवाएं जाएंगे.

विकास कार्यों को दी जा रही प्राथमिकता

इसके अतिरिक्त 24 रीको औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से कार्य करवाए जाने हेतु सहमति दे दी गई है. इन कार्यों की कुल राशि 143 करोड़ रीको द्वारा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध कराएं जाएंगे.

रीको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है. औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यम संचालन को सुगम बनाने के लिए रीको लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है.