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भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, 1364 करोड़ की जमीन आवंटित, निवेशकों की लगी कतार

सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रीको ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में औद्योगिक विकास को बड़ी रफ्तार दी है. इस दौरान 1038 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक हैं. करीब 1364 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि उद्यमियों को आवंटित की गई.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 11, 2026, 01:21 PM|Updated: Jul 11, 2026, 01:21 PM
भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, 1364 करोड़ की जमीन आवंटित, निवेशकों की लगी कतार
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने और राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए रीको लगातार प्रयास कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही (1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026) में 1038 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया गया है.

पांच गुना से अधिक वृद्धि

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पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 214 भूखंड आवंटित किए गए थे, जिससे रीको ने भूखण्ड आवंटन में पांच गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है. रीको ने वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह में लगभग 1364 करोड़ रुपये की भूमि उद्यमियों को आवंटित की है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 584 करोड़ रुपये थी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप, रीको औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और उद्यमियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास, औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए रीको ने विकास कार्यों पर भी बड़ा निवेश किया है. वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 899 कार्यादेश जारी किए गए, जिनकी कुल राशि 385 करोड़ रुपये है. पिछले साल इसी अवधि में 812 कार्यादेश जारी हुए थे, जिनकी राशि 221 करोड़ रुपये थी.

नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराने में भी रीको ने प्रगति की है. विभिन्न सरकारी विभागों से आवंटित कराई गई भूमि के भुगतान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 146 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जबकि पिछले साल यह राशि लगभग 64 करोड़ रुपये थी.

1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देश पर रीको प्रतिवर्ष औद्योगिक विकास को नई गति और दिशा दे रहा.
2. रीको ने वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह में लगभग 1364 करोड़ रुपये की भूमि उद्यमियों को आवंटित की है.
3. नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में आई तेजी राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
4. भूमि के भुगतान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 146 करोड़ रुपये व्यय किए गए.

औद्योगिक विकास को नई गति और दिशा
रीको प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि भूखंड आवंटन, विकास कार्यों और नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में आई तेजी राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. रीको प्रतिवर्ष नए मानक स्थापित करते हुए राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति और दिशा दे रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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