/RIICO की गेमचेंजर स्कीम ने मचाई धूम! 465 प्लॉट के लिए आए 800 आवेदन

RIICO Plot Scheme: राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार रीको लगातार निवेश-अनुकूल नीतियों पर कार्य कर रहा है. निवेशकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधार और नीतियों का सरलीकरण राज्य में औद्योगिक निवेश को नई गति देंगे. नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देंगे. रीको द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको द्वारा संचालित प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 को निवेशकों का लगातार समर्थन मिल रहा है. योजना के दसवें चरण में 465 औद्योगिक भूखण्डों के लिए करीब 800 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल लगभग 294 एकड़ और अनुमानित मूल्य करीब 550 करोड़ रुपये है. इस चरण में जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र कांकाणी के लिए सर्वाधिक 267 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अतिरिक्त अजमेर स्थित आईजीपी अजयमेरू पालड़ा विस्तार के लिए 48, अलवर के आईजीपी रूंध सोखरी के लिए 43, पचपदरा रिपफाइनरी के पास विकसित किए गए. औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा प्रथम के लिए 31 और बोरानाडा के औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र के लिए 58 आवेदन प्राप्त हुए है.

Add Zee News as a Preferred Source

1. प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025, दसवें चरण में 465 औद्योगिक भूखण्डों के लिए करीब 800 आवेदन प्राप्त हुए.

2. नौवें चरण में 60 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराए गए 22 भूखण्डों के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए.

3. दसवें चरण में ऐसे असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहले से कहीं अधिक 113 आवेदन प्राप्त हुए.

4. रीको ने असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन के लिए फ्लेक्सिबल लैंड लीज और किराया नीति में आंशिक संशोधन.

रीको ने असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन के लिए फ्लेक्सिबल लैंड लीज और किराया नीति में आंशिक संशोधन कर यह प्रावधान किया है. जिन औद्योगिक क्षेत्रों में दो प्रयासों के बाद भी 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों का आवंटन नहीं हो पाया है, वहां भूखण्डों का आवंटन प्रचलित दर के 60 प्रतिशत अथवा आरक्षित दर, जो भी अधिक हो, पर किया जाएगा. नौवें चरण में 60 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराए गए 22 भूखण्डों के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सर्वाधिक आवेदन अजमेर के अजयमेरू पालड़ा विस्तार क्षेत्र के लिए आए थे. वहीं दसवें चरण में ऐसे असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पहले से कहीं अधिक 113 आवेदन प्राप्त हुए हैं. अजयमेरू पालड़ा विस्तार (अजमेर), सरदारशहर विस्तार (चूरू), कचारिया (किशनगढ़), लोहावट एवं सियामाली (मंडौर) सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में इसी संबंध में बडी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं.