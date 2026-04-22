Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट

RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट

Rajasthan News: राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने  और युवाओं को आत्मनिर्भर  बनाने के लिए RIICO  'प्लग एंड प्ले' सुविधा देने वाला है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 22, 2026, 04:07 PM|Updated: Apr 22, 2026, 04:07 PM
RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट
Image Credit:

Rajasthan News: प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने 'प्लग एंड प्ले' सुविधा देने की तैयारी की है. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों और किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखंडों का चयन किया है.
रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक 'प्लग एंड प्ले' सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग शुरू करने का मौका मिलेगा. राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों समेत राजधानी जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जाएगा. इसके बाद 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा. भूखण्ड़ के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी. किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारंभिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी.

1. रीको द्वारा ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम.
2. प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम.
3. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु भूखंडों का चयन.
4. भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों का होगा, इसके बाद 10 वर्षों का विस्तार मिल सकेगा.
5. औद्योगिक क्षेत्र में 6 अतिरिक्त प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री शेड के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी की.
6. रीको की पहल न केवल उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी,बल्कि राज्य में निवेश आकर्षित होगा,रोजगार के अवसर बढेंगे.
रीको द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा (जयपुर) में फ्लेटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स (प्लग एण्ड प्ले) में रेडी टू मूव इन मॉड्यूल्स को आवंटन हेतु खोला जाएगा. 14 मॉड्यल्स का लाईसेंस बेसिस पर आवंटन किया जा चुका है. औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा (बालोतरा) में प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री के दो शेड निर्माण हेतु 9 अक्टूबर-2025 को राशि रुपये 7.10 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है.

इसके अतिरिक्त इसी औद्योगिक क्षेत्र में 6 अतिरिक्त प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री शेड के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं. रीको की यह पहल न केवल उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि राज्य में निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

Good News: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा बिना ब्याज लोन

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज प्रचंड गर्मी का अटैक, जोधपुर में धूल-धक्कड़ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

PM Kisan 23rd Installment Date : इन गलतियों से रुक सकती है आपकी किस्त, चेक करें स्टेटस अभी

Tags:
rajasthan news
jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट

RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट

rajasthan news
2

Rajasthan News: बहरोड़ में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में पीछे से घुसा दूसरा डंपर, केबिन में फंसा चालक

jaipur news
3

राजस्थान से कैसे जुड़ा दिल्ली मर्डर केस? 22 साल की युवती की नौकर ने की हत्या

rajasthan crime
4

Rajasthan News: विधायक की फर्जी नेमप्लेट और रिश्वत का ऑफर, जयपुर में 'VIP' रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने जब्त की कार

jaipur news
5

Rajasthan News: शादी सीजन में बड़ा झटका! करौली के 14 मैरिज गार्डन 48 घंटे में होंगे सील?

karauli news