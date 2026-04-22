/RIICO का धमाकेदार प्लॉन, Startup बनेगा आसान, 15 साल के लिए किराए पर लो प्लॉट

Rajasthan News: प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रीको ने 'प्लग एंड प्ले' सुविधा देने की तैयारी की है. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति के लिए संभागीय स्तरों और किशनगढ़ में प्लग एण्ड प्ले सुविधा विकसित करने के लिए भूखंडों का चयन किया है.

रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आधुनिक 'प्लग एंड प्ले' सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को बहुत कम समय और कम लागत में अपना उद्योग शुरू करने का मौका मिलेगा. राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों समेत राजधानी जयपुर में सीतापुरा फेज-तृतीय, बीकानेर में करणी औद्योगिक क्षेत्र, बोरानाडा (जोधपुर) में एग्रो फूड पार्क, भरतपुर में ब्रज औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ में खोड़ा, उदयपुर में आईआईडी सेन्टर कलड़वास, कोटा में एग्रो फूड पार्क-रानपुर और अजमेर में आईटी पार्क-माकडवाली औद्योगिक क्षेत्र में इन आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों के लिए किया जाएगा. इसके बाद 10 वर्षों का विस्तार दिया जा सकेगा. भूखण्ड़ के आवंटन हेतु किराये के लिए बोली शुरू करने की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर की 5% प्रतिवर्ष प्रतिवर्गमीटर होगी. किराये में वार्षिक वृद्धि प्रारंभिक किराये पर 5% प्रतिवर्ष होगी.

1. रीको द्वारा ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम.

2. प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम.

3. राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार रीको द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु भूखंडों का चयन.

4. भूखण्ड़ों का आवंटन ऑनलाईन ई-ऑक्शन के माध्यम से रेन्टल बेसिस पर 15 वर्षों का होगा, इसके बाद 10 वर्षों का विस्तार मिल सकेगा.

5. औद्योगिक क्षेत्र में 6 अतिरिक्त प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री शेड के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी की.

6. रीको की पहल न केवल उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाएगी,बल्कि राज्य में निवेश आकर्षित होगा,रोजगार के अवसर बढेंगे.

रीको द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा (जयपुर) में फ्लेटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स (प्लग एण्ड प्ले) में रेडी टू मूव इन मॉड्यूल्स को आवंटन हेतु खोला जाएगा. 14 मॉड्यल्स का लाईसेंस बेसिस पर आवंटन किया जा चुका है. औद्योगिक क्षेत्र बोरावास कलावा (बालोतरा) में प्लग एण्ड प्ले फैक्ट्री के दो शेड निर्माण हेतु 9 अक्टूबर-2025 को राशि रुपये 7.10 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं और निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है.