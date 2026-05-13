/रीको का बड़ा दांव! 400 करोड़ की मंजूरियों से बदलने जा रही राजस्थान की इंडस्ट्रियल तस्वीर

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Rajasthan News: राजस्थान में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए रीको ने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले ही महीने में 213 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के आदेश जारी किए गए, जबकि करीब 400 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी दी गई हैं.
RIICO Industires Growth In Rajasthan: राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाने के लिए रीको के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. रीको का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है. रीको ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम माह में ही 200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यादेश जारी किए हैं. इन कार्यों में भिवाड़ी, बीकानेर, उदयपुर और कोटा के औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क विकास, उन्नयन-सुदृढ़ीकरण, नालियों का उन्नयन और ड्रेन कवरिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं.
रीको द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में लगभग 213 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए. इनमें प्रमुख रूप से भिवाड़ी के कहरानी क्षेत्र में ड्रेन कवरिंग कार्य हेतु 17 करोड़ रुपये, बीकानेर के खारा औद्योगिक क्षेत्र में नालियों के उन्नयन हेतु 11 करोड़ रुपये, जयपुर के रामचंद्रपुरा, प्रहलादपुरा, सीतापुरा एवं कुंजबिहारीपुरा औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क उन्नयन और नालियों के विकास कार्य हेतु लगभग 76 करोड़ रुपये, कोटा के आईपीआईए इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में सीसी रोड समेत अन्य विकास कार्य हेतु 12 करोड़ रुपये के कार्यादेश शामिल हैं.
1. राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाने हेतु रीको के प्रयास
2. रीको ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम माह में ही 200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यादेश जारी किए है
3. रीको ने गत एक माह में विभिन्न औद्योगिक विकास कार्यों हेतु करीब 400 करोड़ रु की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की
रीको ने गत एक माह में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिये लगभग 400 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की हैं. ये स्वीकृतियां सीकर के गणेश्वर, एसकेएस रींगस और आईजीसी पलसाना प्रथम, किशनगढ़ के खोडा, अजमेर के श्रीनगर एवं सावर, उदयपुर के गुडली एवं सुखेर और जयपुर के झोटवाडा विस्तार द्वितीय, सरना डूंगर, बगरू विस्तार, बिंदायका और माथासूला प्रथम चरण सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु जारी की गई हैं. रीको के प्रयासों से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना ओर अधिक मजबूत होगी और निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.
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