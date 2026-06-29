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Rajasthan: RIICO की बड़ी कार्रवाई, सिर्फ ढाई महीने में वसूले 100 करोड़ रुपये

राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रीको ने बकाया राशि वसूली अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है. 1 अप्रैल से 15 जून 2026 के बीच रीको ने औद्योगिक भू-खंडों के आवंटन से जुड़ी 100 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि वसूल की है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 29, 2026, 01:49 PM|Updated: Jun 29, 2026, 01:49 PM
Rajasthan: RIICO की बड़ी कार्रवाई, सिर्फ ढाई महीने में वसूले 100 करोड़ रुपये
Image Credit: रीको ने की 100 करोड़ रुपये की रिकवरीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: रीको द्वारा गत ढाई माह में तय समय पर भुगतान नहीं करने की बकाया राशि में 100 करोड़ रुपये की रिकवरी की. राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

इस दिशा में औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी इकाइयां स्थापित कर चुके उद्यमियों का भी रीको को सहयोग मिल रहा है. रीको द्वारा (overdue outstanding dues of value of land allotted) के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की है.

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26 करोड़ रुपये की वसूली भिवाड़ी द्वितीय इकाई क्षेत्र से हुई

रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भू-खंडों की बकाया राशि वसूली के मामले में भिवाड़ी द्वितीय इकाई कार्यालय के अधीन आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों से सर्वाधिक करीब 26 करोड़ रुपये प्राप्त किए. इसके अतिरिक्त जयपुर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से करीब 14 करोड़ रुपये, नीमराना इकाई कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों से करीब 12 करोड़ रुपये, सवाई माधोपुर इकाई कार्यालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों से लगभग 8 करोड़ रुपये और भिवाड़ी प्रथम इकाई कार्यालय से लगभग 5 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त की है.

मुख्य बिंदु

1. रीको ने उद्यमियों के सहयोग और अपने विशेष प्रयासों से 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि की वसूली की.
2. 1 अप्रैल से 15 जून 2026 की अवधि में बकाया राशि की वसूली की गई.
3. रीको के 33 इकाई कार्यालयों के अधीन विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित औद्योगिक भू-खण्डों की बकाया राशि प्राप्त की.
4. इस राशि का उपयोग सड़कों, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, ड्रेनेज, हरित विकास समेत अन्य आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं-विकास के लिए किया जाएगा.

उद्यमियों को बेहतर औद्योगिक वातावरण मिल सके

भू-खंड आवंटन की बकाया राशि से प्राप्त राजस्व रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाने और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस राशि का उपयोग सड़कों, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, ड्रेनेज, हरित विकास समेत अन्य आधुनिक औद्योगिक सुविधाओं के उन्नयन और विकास के लिए किया जाएगा, जिससे उद्यमियों को बेहतर औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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