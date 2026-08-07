/राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

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RIICO New Rules: राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर रीको (RIICO) को भी सरकारी सिवायचक भूमि सीधे आवंटित की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (रीको में भूमि का अधिकार होना एवं भूमि का निस्तारण) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों से औद्योगिक क्षेत्रों, सेज, फूड पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क के विकास की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज होने की उम्मीद है.
नया भूमि आवंटन मॉडल लागू किया
राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नया भूमि आवंटन मॉडल लागू किया है. अब रीको को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए हर बार निजी भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. सरकार जरूरत के अनुसार अपनी सिवायचक भूमि सीधे रीको को उपलब्ध करा सकेगी. इन जमीनों पर इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन (SEZ), फूड पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे. इन क्षेत्रों की मास्टर प्लानिंग, ले-आउट, भूखंडों का आवंटन, सब-डिवीजन, पुनर्गठन, भवन नक्शों की स्वीकृति, नामांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे सभी अधिकार रीको के पास होंगे.
भूमि आवंटन करेगी सरकार
नए नियमों के तहत रीको को दी जाने वाली सरकारी भूमि की कीमत संबंधित क्षेत्र की कृषि भूमि के डीएलसी रेट या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, जो भी अधिक होगा, उसके आधार पर तय होगी. भूमि आवंटन रीको के प्रस्ताव पर राज्य सरकार करेगी. इन औद्योगिक क्षेत्रों में केवल फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजार, पुलिस थाना, डाकघर और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी. हालांकि, रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्गों के दायरे की भूमि तथा कानूनन प्रतिबंधित भूमि रीको को आवंटित नहीं की जाएगी.
भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया होगी तेज
बहरहाल, सरकार का दावा है कि नए नियमों से भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे उद्योगों की स्थापना में लगने वाला समय घटेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने और स्थानीय स्तर पर आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता भी खुलेगा. हालांकि, यह देखना अहम होगा कि जमीन आवंटन और औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ हो पाता है.
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