Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए RIICO को सरकारी सिवायचक भूमि सीधे आवंटित करने के नए नियम लागू किए हैं. इससे इंडस्ट्रियल एरिया, SEZ, फूड पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क तेजी से विकसित होंगे, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 07, 2026, 03:54 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 03:53 PM IST
राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम
Image Credit: राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए RIICO को सरकारी सिवायचक भूमि सीधे आवंटित करने के नए नियम लागू किए

RIICO New Rules: राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर रीको (RIICO) को भी सरकारी सिवायचक भूमि सीधे आवंटित की जाएगी. इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (रीको में भूमि का अधिकार होना एवं भूमि का निस्तारण) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं. नए नियमों से औद्योगिक क्षेत्रों, सेज, फूड पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क के विकास की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज होने की उम्मीद है.

नया भूमि आवंटन मॉडल लागू किया
राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नया भूमि आवंटन मॉडल लागू किया है. अब रीको को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए हर बार निजी भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. सरकार जरूरत के अनुसार अपनी सिवायचक भूमि सीधे रीको को उपलब्ध करा सकेगी. इन जमीनों पर इंडस्ट्रियल एरिया, स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन (SEZ), फूड पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे. इन क्षेत्रों की मास्टर प्लानिंग, ले-आउट, भूखंडों का आवंटन, सब-डिवीजन, पुनर्गठन, भवन नक्शों की स्वीकृति, नामांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे सभी अधिकार रीको के पास होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

भूमि आवंटन करेगी सरकार
नए नियमों के तहत रीको को दी जाने वाली सरकारी भूमि की कीमत संबंधित क्षेत्र की कृषि भूमि के डीएलसी रेट या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य, जो भी अधिक होगा, उसके आधार पर तय होगी. भूमि आवंटन रीको के प्रस्ताव पर राज्य सरकार करेगी. इन औद्योगिक क्षेत्रों में केवल फैक्ट्रियां ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजार, पुलिस थाना, डाकघर और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी. हालांकि, रेलवे सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्गों के दायरे की भूमि तथा कानूनन प्रतिबंधित भूमि रीको को आवंटित नहीं की जाएगी.

भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया होगी तेज
बहरहाल, सरकार का दावा है कि नए नियमों से भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे उद्योगों की स्थापना में लगने वाला समय घटेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने और स्थानीय स्तर पर आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता भी खुलेगा. हालांकि, यह देखना अहम होगा कि जमीन आवंटन और औद्योगिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ हो पाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में औद्योगिक क्रांति, अब फैक्ट्रियों के पास ही मिलेंगे श्रमिक आवास, रीको की नई नीति

सोने-हीरे की गुणवत्ता जांच होगी और सटीक, सीतापुरा SEZ में लगेंगी हाईटेक मशीनें

भैराणा धाम में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटित जमीन को JDA ने किया निरस्त

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

जोधपुर में ट्यूशन जा रहे मासूम से बर्बरता, 17 सेकेंड में जड़े 8 थप्पड़, छाती पर पैर रखकर पीटा, VIDEO वायरल

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

सीकर में कानून को ठेंगे पर रख चोरों ने दिनदहाड़े 4 लाख रुपए से भरा बैग उड़ाया, बैंक के बाहर खड़ी थी कार

प्रतिबंधित रणथंभौर में 'आबरा का डाबरा', ड्रोन उड़ाकर बना डाली Reel! वन विभाग ने ठोका जुर्माना

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

भाई की याद में युद्धक टैंक को डीडवाना ला रहे पृथ्वी सिंह, जानें कौन थे शहीद राइफलमैन जगदीश सिंह

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

राजस्थान में 7 से 9 अगस्त अतिभारी बारिश चेतावनी, भरतपुर, जयपुर समेत इन जिलों में अलर्ट जारी

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

SI भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा! जेल में बंद NDPS आरोपी ने फर्जी प्रवेश पत्र से एग्जाम देने की रची साजिश

जयपुर में हनीट्रैप का खौफनाक खेल! पहले प्यार का जाल, फिर किडनैप... 5 लाख की फिरौती का पूरा प्लान बेनकाब

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

पहले पत्नी की जान ली, फिर शव छिपाने की रची साजिश, कोर्ट ने आरोपी को दी ये सजा

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

OBC आरक्षण की रिपोर्ट सौंपते ही मचा सियासी भूचाल! अब एक लॉटरी तय करेगी किसकी खुलेगी किस्मत, कौन होगा बाहर

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के जारी हुए रेट, जानें आज किस रेट मिलेगा 10 ग्राम सोना और 1KG चांदी

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

छात्रसंघ चुनाव को लेकर अलवर में बवाल, छात्रों ने खून से लिखा CM भजनलाल शर्मा के नाम पत्र

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

'कांग्रेस को जनता की नहीं, गुटबाजी की चिंता'... मंत्री जोराराम कुमावत का बड़ा सियासी हमला

बारिश की बौछारों से भीगेगा सीकर!, IMD ने जारी किया ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, कोटा-टोंक-सीकर में बारिश की चेतावनी, जानें IMD ताजा अपडेट

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

जैसलमेर में चोरों का आतंक, एक ही रात 4 घरों में घुसे चोर, लाखों का माल साफ

जोधपुर में कांग्रेस ने चुनावी बिगुल फूंका, निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर तक तैयारियां तेज

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

गैंगवार से थर्राने वाला था शहर, कोटा पुलिस ने पिस्टल और चाकू समेत हिस्ट्रीशीटर को दबोचा!

NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

TAGS:
Rajasthan News
jaipur news
RIICO

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Sarkari Naukri: राजस्थान हाईकोर्ट में नौकरी करने का सुनहरा मौका! ये है लास्ट डेट, जल्दी करें आवेदन
2
3
4
5