/दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल

Kotputli Behror: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर कोटपूतली के पास गोवर्धनपुरा चौकी क्षेत्र में देर शाम बारिश के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज बारिश के बीच हुए इस हादसे में पंजाब रोडवेज की बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई. टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश के कारण सड़क पर दृश्यता कम हो गई थी. इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे आ रही पंजाब रोडवेज की बस चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बस सीधे ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के समय बस में करीब 50 यात्री सवार थे. अचानक हुई टक्कर से कई यात्री सीटों से गिरकर घायल हो गए. कुल मिलाकर करीब 20 यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा की दो गाड़ियां महज पांच मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया गया.

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एम्बुलेंस चालक प्रकाश गुर्जर और सुमित शर्मा के साथ नर्सिंग स्टाफ विजेंद्र गुर्जर और कुलदीप शर्मा ने मौके पर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद सभी घायलों को तुरंत कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया. एम्बुलेंस स्टाफ के अनुसार उन्हें शाम 6:22 बजे हादसे की सूचना मिली थी और टीम बिना देर किए मौके पर पहुंच गई थी. घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस जांच और तेज हो गई है. हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में स्थिति को सामान्य किया गया.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सभी घायलों का इलाज जारी है और राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री की हालत गंभीर नहीं बताई गई है. इमरजेंसी प्रभारी श्रीराम सराधना ने बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.