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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे-48 पर कोटपूतली के पास बारिश के दौरान पंजाब रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई. हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए, जिन्हें बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा. ट्रक चालक फरार. सभी की हालत स्थिर है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAmit kumar yadav
Published: Jun 04, 2026, 11:04 PM|Updated: Jun 04, 2026, 11:04 PM
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल
Image Credit: Rajasthan Road Accident Jaipur Delhi Highway

Kotputli Behror: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर कोटपूतली के पास गोवर्धनपुरा चौकी क्षेत्र में देर शाम बारिश के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. तेज बारिश के बीच हुए इस हादसे में पंजाब रोडवेज की बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई. टक्कर के बाद बस में बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश के कारण सड़क पर दृश्यता कम हो गई थी. इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे आ रही पंजाब रोडवेज की बस चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बस सीधे ट्रक के पीछे जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के समय बस में करीब 50 यात्री सवार थे. अचानक हुई टक्कर से कई यात्री सीटों से गिरकर घायल हो गए. कुल मिलाकर करीब 20 यात्रियों को चोटें आईं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस सेवा की दो गाड़ियां महज पांच मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गईं और राहत कार्य शुरू कर दिया गया.

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एम्बुलेंस चालक प्रकाश गुर्जर और सुमित शर्मा के साथ नर्सिंग स्टाफ विजेंद्र गुर्जर और कुलदीप शर्मा ने मौके पर घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. इसके बाद सभी घायलों को तुरंत कोटपूतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया गया. एम्बुलेंस स्टाफ के अनुसार उन्हें शाम 6:22 बजे हादसे की सूचना मिली थी और टीम बिना देर किए मौके पर पहुंच गई थी. घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस जांच और तेज हो गई है. हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में स्थिति को सामान्य किया गया.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सभी घायलों का इलाज जारी है और राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री की हालत गंभीर नहीं बताई गई है. इमरजेंसी प्रभारी श्रीराम सराधना ने बताया कि सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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