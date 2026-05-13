/परीक्षार्थियों की फ्री यात्रा पर नया नियम, अगर नहीं माना रोडवेज का ये रूल, तो हो जाएगी जेब ढीली!

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Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज ने प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों की मुफ्त बस यात्रा में पारदर्शिता के लिए नया नियम लागू किया है. अब अभ्यर्थियों को 36 घंटे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTP व रोल नंबर सत्यापन के बाद ही नि:शुल्क यात्रा मिलेगी. बिना रजिस्ट्रेशन पूरा किराया लगेगा.
Rajasthan Roadways Free Travel: राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी हुई है. लेकिन कई बार इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं. बिना अभ्यर्थी लोगों को नि:शुल्क टिकट काटे जाने से लेकर अधिक संख्या में परीक्षार्थियों के टिकट काटने जैसे मामले सामने आते रहे हैं. इसे लेकर राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल की है. इसके तहत अब रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले परीक्षार्थियों को बसों में बैठने से पहले अपना पंजीकरण करना जरूरी होगा.
अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड के साथ रोडवेज की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकेंगे. परीक्षा से 36 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पंजीकरण करना जरूरी होगा, अन्यथा इसके बाद उनका पंजीकरण नहीं हो सकेगा. रोडवेज प्रशासन ने कहा है कि पोर्टल पर उपलब्ध डेटा को परिचालकों के पास मौजूद ईटीआईएम मशीनों यानी टिकट काटने की मशीनों के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा. इसमें टिकट काटते समय परिचालक अभ्यर्थी के रोल नम्बर का पंजीकरण के समय दर्ज रोल नम्बर से मिलान करेगा.
इस तरह कार्य करेगी पूरी प्रक्रिया
- प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल हुआ शुरू
- अभ्यर्थी को रोडवेज वेबसाइट पर कराना होगा पंजीकरण
- https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc लिंक पर पंजीकरण जरूरी
- OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा
- अभ्यर्थियों के पंजीकरण का डेटा ETIM मास्टर डेटाबेस में सुरक्षित रहेगा
- इसे सभी परिचालकों की ETIM मशीनों के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा
- परिचालक के टिकट काटते समय रोल नम्बर से डेटा मिलान किया जाएगा
- परिचालकों के पास मौजूद ETIM में रियल टाइम डेटा उपलब्ध रहेगा
- गैर पंजीकृत रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को टिकट की राशि चुकानी होगी
जांच और ऑडिट होगी पारदर्शी
रोडवेज प्रशासन का मानना है कि इस नई प्रक्रिया से प्रशासन के पास अभ्यर्थियों के पंजीकरण का रियल टाइम डेटा उपलब्ध रहेगा. जारी किए गए टिकट की पूरी सूचना रहेगी. वहीं इन रिपोर्टों का उपयोग जांच एवं ऑडिट के समय किया जा सकेगा. ईटीआईएम मशीनों से प्राप्त डेटा और पोर्टल के डेटा का भी मिलान किया जाएगा. रोडवेज बसों में बिना पंजीकरण वाले अभ्यर्थियों को पूरा किराया चुकाना होगा. किराया नहीं चुकाने वाले अभ्यर्थियों को बिना टिकट मानते हुए विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी. रोडवेज प्रशासन को उम्मीद है कि इससे गैर अभ्यर्थी व्यक्तियों के टिकट जारी नहीं होंगे. वहीं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाले पुनर्भरण में भी पारदर्शिता आएगी.
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