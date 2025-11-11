राजस्थान में OPS पर बवाल! रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Protest For OPS: राज्य सरकार द्वारा बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) समाप्त करने के आदेश के बाद विरोध की लहर तेज हो गई है. जिसके लिए 9 अक्टूबर 2025 को जारी इस आदेश के खिलाफ अब विभिन्न संगठनों ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है.

सोमवार को राजस्थान रोडवेज मुख्यालय में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के निर्णय के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. यह विरोध राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी संघ सहित कई संगठनों के संयुक्त मंच के तहत किया गया. कर्मचारियों ने मुख्यालय परिसर में एकजुट होकर नारेबाजी की और सरकार से अपने आदेश को वापस लेने की मांग की.

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे की लाठी है. इसे खत्म करना कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ है. कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

राजस्थान रोडवेज के सभी डिपो और इकाइयों में सोमवार को पूरे दिन ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन योजना से न तो स्थिरता है और न ही सुरक्षा, इसलिए OPS को फिर से लागू करना आवश्यक है.

कर्मचारी नेताओं ने घोषणा की कि अगला चरण अब और बड़ा होगा. आगामी 18 नवंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर रोडवेज सहित अन्य बोर्ड-निगमों के कर्मचारी एकजुट होकर धरना देंगे. उनका कहना है कि यह आंदोलन केवल OPS के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई है.

